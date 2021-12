Alba Carrillo desmiente su romance con Canales Rivera: "Hemos coincidido en un momento en el que estamos solteros"

Quedan pocos días para terminar el año 2021 y, cuando pensábamos que nada podría eclipsar el acercamiento de Bárbara Rey y Bigote Arrocet, unas imágenes publicadas por la revista Semana han causado un gran furor. En las fotografías, se puede ver a Alba Carrillo y al torero Canales Rivera juntos y entrando en un hotel de Madrid.

En la mañana de este miércoles, Sonsoles Ónega ha aprovechado la participación de la modelo en el Fresh de Ya es mediodía para confirmar o desmentir los rumores de una supuesta nueva relación amorosa.

A su paso por Secret Story, Canales Rivera forjó una gran amistad con Lucía Pariente, madre de Alba Carrillo, y es a esto, precisamente, a lo que la modelo se ha aferrado: "Él es muy colega de mi madre. Se han hecho íntimos en Secret Story. Los amigos de mi madre son mis amigos".

Ante estas declaraciones, Marta López ha preguntado si Carrillo se besa con todos los amigos de su madre, a lo que Alba ha respondido que ella no ha visto en las imágenes ningún tipo de beso. "De lo que digan las revistas... De verdad, no hagáis caso de rumores ajenos".

"Yo estoy soltera, él está soltero. Somos amigos, es amigo de la familia. Cuando salió, mi madre me habló fenomenal de él. Es un tío maravilloso, divertido. Nos lo pasamos fenomenal. Ahí había más gente, amigos, que no salen. ¡Incluso estaba mi madre!".

Ante la insistencia de López, Alba Carrillo ha terminado reconociendo que el torero "está buenísimo". "Ahora hemos coincidido en un momento en el que él está soltero y yo estoy soltera", ha apuntado la modelo que, además, ha explicado que no sabe si volverá a quedar con Canales. "Con Santi rompí porque yo quiero volver a ser madre y él no quería. Pero esto no tiene nada que ver con Canales.