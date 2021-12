'Sálvame' habla de un posible triángulo amoroso entre Alba Carrillo, Christian Gálvez y Canales Rivera

Este miércoles ha saltado la noticia de un nuevo romance sorpresa entre Alba Carrillo y Canales Rivera, que recientemente fueron sorprendidos en actitud cariñosa. Y, aunque la modelo ha desmentido esta información, una 'bomba' de Carmen Alcayde ha provocado un giro de los acontecimientos: en el plató de Sálvame, como quien no quiere la cosa, ha comentado que podría haber un tercero en discordia en esta historia.

"Anoche estuve trabajando con Alba Carrillo, y le ha sorprendido muchísimo esta noticia", ha empezado a contar Alcayde, ya que estuvieron juntas rodando un especial para Mediaset. "Ella ya estaba filtreando con otra persona", ha añadido, aportando Kiko Hernández el nombre de Christian Gálvez, quien acaba de separarse de Almudena Cid: "Flirteaba ella... y él recogía. Había alta tensión. Yo era como una sujetavelas. Hubo una química en el plató que no lo sabéis. Os lo juro".

Tras la publicación de un supuesto romance entre Alba Carrillo y José Antonio Canales Rivera, la modelo ha reaparecido, 'confirmando' a medias que entre ambos parece haber surgido la química pero negando que hubiese derroche de besos. Sin embargo, y con sonrisa traviesa, Alba no ha negado su romance, dejando clara su postura. Alba Carrillo ha reaparecido 'confirmando' a medias que entre ambos parece haber surgido la química, pero negando que hubiese derroche de besos.

"Hoy alguien del plató de Fresh Ya es Mediodía me ha pedido el teléfono de Christian Gálvez... y hoy estaba Alba Carillo", ha añadido Kiko Hernández, tratando de unir puntos sobre esta nueva noticia bomba. "Yo creo que la fotografía de Alba Carrillo y Canales Rivera ha sido un montaje, y seguramente el autor del montaje sea Canales Rivera". Todos los colaboradores han coincidido con Kiko, insistiendo en que de haber alguien responsable del montaje, tendría que ser el diestro.

Carmen Alcayde tratando de matizar sus palabras GTRES

"Lo que vi yo no tiene que implicar que vayan a tener nada entre ellos" ha tratado de matizar sus palabras Carmen Alcayde ya que Alba Carrillo le ha escrito durante la publicidad: "Me ha dicho Alba que era solo el juego del programa, y que no está con Canales".