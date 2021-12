El 60% de los consumidores no entiende la factura de la luz y el 51% no sabe qué tipo de contrato tiene pese al subidón

El precio de la luz está disparado, haciendo mella en el bolsillo de los españoles. Este jueves el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista volverá a superar todos los registros previos, disparándose hasta los 383,67 euros el megavatio hora (MWh), frente a los 360,02 euros marcados en su último récord histórico, de este mismo miércoles.

Pero, pese a las constantes subidas del precio de la energía en el mercado regulado, el 60% de los consumidores españoles no entiende la factura de la luz y el 51% ni siquiera sabe qué tipo de contrato tiene.

No obstante, revisar las facturas energéticas y el tipo de tarifa contratada se ha convertido en una prioridad para una parte de los españoles. No en vano, el ahorro es el principal motivo por el que los consumidores se plantean cambiar de comercializadora de luz o gas, pero no terminan de tomar esta decisión por puro desconocimiento del mercado eléctrico.

De hecho, según el análisis del comparador Rastreator, "el 79% de los españoles asegura que cambiaría de compañía si esto supusiera un ahorro en sus facturas energéticas pero seis de cada 10 afirma que nunca ha comparado tarifas de luz y gas entre diferentes compañías".

Daniel Mata, responsable de energía del comparador, explica que “cada vez son más los consumidores que optan por cambiar sus tarifas y elegir ofertas de precio fijo para olvidarse de los periodos con la luz más caros que entraron en vigor para todo el mercado regulado en junio y de la propia volatilidad del mercado. Una muestra de dicha demanda es cómo muchas compañías están lanzando tarifas de este tipo exclusivas en nuestro comparador que ofrecen pasar de una media de 0,46€ Kwh a 0,15€ Kwh”.

El 72% de los usuarios se ha interesado desde octubre por tarifas de precio fijo

De hecho, "el 72% de los usuarios del comparador se ha interesado desde el mes de octubre por tarifas de precio fijo buscando así evitar sobresaltos al revisar las facturas al final de mes, mientras que solo un 6% de estos usuarios ha optado por las tarifas indexadas de tres periodos".

Desconocimiento del funcionamiento del enrevesado sector energético

La complejidad del sector energético y la dificultad para entender las tarifas y facturas continúa siendo uno de los principales problemas que afecta al ahorro en este concepto de los usuarios. De hecho, "un 79% de los españoles asegura que cambiaría de compañía si esto supusiera un ahorro en sus facturas energéticas pero seis de cada 10 afirma que nunca ha comparado tarifas de luz y gas entre diferentes compañías", apuntan desde Rastreator.

Cómo se puede cambiar de compañía de luz y gas

Estos son los pasos a seguir:

1. Comparar las ofertas de luz y gas y seleccionar la que más se adapte.

2. Solicitar el cambio a la comercializadora que hayas elegido.

3. Aportar la documentación necesaria para realizar el nuevo contrato:

●Datos del titular del contrato: la comercializadora pedirá nombre completo y el NIF.

● Teléfono y correo electrónico para poder contactar

● Código IBAN de la cuenta bancaria en la que se domicilia la factura.

● Dirección del punto de suministro.

● Código CUPS: El Código Universal del Punto de Suministro aparece en tu factura energética y está formado por un código de país (ES, en España) seguido por 20 o 22 caracteres alfanuméricos.

El plazo medio de tramitación para realizar el cambio de comercializadora debe efectuarse en un plazo máximo de 21 días. Además, no es necesario realizar el cambio de forma presencial en una de las oficinas de tu nueva compañía energética, también puedes solicitar la contratación por teléfono o por internet.