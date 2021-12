El extraño encuentro mediante un cristal entre Tania y Alejandro protagoniza los memes de 'La isla de las tentaciones 4'

Este miércoles 22 de diciembre, Telecinco emitió una nueva entrega de La isla de las tentaciones 4. Se trató de un capítulo repleto de nuevas infidelidades y primeras veces: la primera ocasión en la que uno de los participantes pide una cita con dos tentadoras porque no sabe cuál le gusta más y el primer encuentro a través de un cristal.

En la hoguera de los chicos, estos decidieron que fuera Alejandro Nieto quien accediera a tal privilegio. Y es que, el modelo había sido, hasta ese momento, el más sufridor de Villa Playa, llegando a abanadonar una hoguera tras sufrir un fuerte ataque de pánico al ver que su novia, Tania Medina, se planteaba abandonar sola el programa.

Las chicas, sin embargo, no tuvieron la oportunidad de elegir y fue la canaria quien tuvo que ir a la playa para ver a su prometido. Sin embargo, no fue un encuentro sin más: la pareja no podía hablar ni tocarse, solo hacer gestos... aunque en alguna ocasión se lo saltaron, como cuando Tania dijo: "Me estás fallando". Se trató de una emotiva escena en la que ninguno de los dos paró de llorar.

La modelo se afanó en transmitirle a su chico que le estaba fallando la boca y que debía de pensar lo que decía y hablar bien de ella, mientras que él insistió a Tania en que no se quitara el anillo de compromiso y en que no se acercara tanto a Largo, que es como Alejandro llama a Stiven, el tentador favorito de su novia.

¡Así ha sido el reencuentro de Tania y Alejandro!



Pero los mensajes no fueron lo único dispar en la pareja, hubo algo posterior que evidenció aún más lo distintos que son y fue la interpretación del encuentro. Pese a que la canaria no dudó de sus sentimientos, contó que no se sentía satisfecha, pues había sentido que su prometido no había hecho más que pedirle cosas y juzgarla, sin pararse a prestar atención a los reclamos de ella.

Por el contrario, Alejandro celebró que había visto amor en los ojos de Tania y deseó que su prometida le hiciera caso y mantuviera las distancias con Stiven, sin llegar a comprender que lo que estaba haciendo que la perdiera eran sus comentarios posesivos y degradantes sobre ella.

En cualquier caso, el momento dio para todo tipo de memes en las redes pues, además de que cada uno se lo tomó de una manera distinta, visualmente dio lugar a imágenes muy cómicas que recordaron, por ejemplo, a cuando estás "esperando a que se haga la pizza".

