Nico cae en la tentación por segunda vez, pero con Rosana, y tiene la primera cita de tres en 'La isla de las tentaciones'

Este miércoles 22 de diciembre, Telecinco emitió una nueva entrega de La isla de las tentaciones 4. Se trató de un capítulo repleto de nuevas infidelidades y primeras veces: la primera ocasión en la que uno de los participantes pide una cita con dos tentadoras porque no sabe cuál le gusta más y el primer encuentro a través de un cristal.

Lo primero tuvo lugar después de que el futbolista Nico Aubert besara a Rosana y se acostara con ella. Y la que lloró por ello no fue Ga·la Mora, la todavía novia del joven, sino Miriam, una tentadora con la que, en el capítulo anterior, el rumano también se acostó.

Ya en esa entrega, Miriam se mostró molesta cuando, justo después de que tuviera lugar el encuentro sexual, tuvo que ver a Nico teniendo un tórrido acercamiento con Rosana. En esa ocasión, fue Josué quien le dijo al futbolista que se centrara en Miriam, pues era la chica a la que estaba conociendo y "lo seguro".

Por su parte, Nico dijo que le atraían mucho las dos, algo que quedó patente en el último capítulo, cuando besó a Rosana y, rápidamente, se fue con ella a la cama, dejando a Miriam destrozada. "El encuentro con Rosana ha sido espectacular porque es una chica que, con la mirada, te lo dice todo, es sensual. Pero creo que no he hecho bien las cosas con Miriam. Tengo que ser sincero conmigo mismo y estoy hecho un lío", comentó Nico.

¡Nico vuelve a dejarse llevar con Rosana mientras Miriam lo ve TODO! 😱



Después, cuando la pareja se reincorporó a la fiesta, Miriam se acercó a hablar con Nico y le dijo que le había "roto el corazón" porque por su parte "todo había sido real", y para ella había sido importante tomar la decisión de acostarse con él:

Miriam, a Nico: "La has cagado" ¿Pensáis que tiene razón?



Pues sí

No, para nada



"Entiendo que tienes pareja y has vivido algo difícil al verla acostarse con otro. Creo que me he comportado genial contigo, pero en cuento me giro os dais un beso. No sé lo que habréis hecho ni quiero preguntar, porque me importa una puta mierda, pero creo que, sinceramente, la has cagado muchísimo".

Nico, abatido, le dijo que lo sentía y que para él también había sido importante... pero poco le duró la tristeza, pues al día siguiente pidió tener una cita con las dos, pues tanto Rosana como Miriam le aportaban cosas buenas y necesitaba conocerlas más.

Ambas accedieron y los tres fueron a la playa, donde tomaron un cóctel y mantuvieron una tensa conversación en la que Miriam acusó a Rosana de haber ido detrás de Nico cuando este ya estaba con una persona, algo que la aludida negó. En los totales, se pudo ver a Miriam empapada en lágrimas y a Rosana negándose a "compartir" a Nico... pero la cosa irá más allá según el avance del siguiente capítulo, que ilustró más acercamientos entre Nico y Rosana delante de Miriam.