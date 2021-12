Sánchez reúne la Conferencia de Presidentes en plena sexta ola y con dudas sobre un plan para Navidad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reúne este miércoles a los presidentes autonómicos, en plena cresta de la sexta ola y a dos días de Nochebuena. Quiere "escuchar" a las comunidades y el domingo habló de "nuevas medidas" para afrontar el aumento exponencial de los contagios, pero entre las autonomías existen serias dudas de que se cierre un plan conjunto en el que, por otra parte, pocas parecen estar interesadas. De momento, Moncloa insistía este martes en la vacunación y en el cuidado individual a través de la mascarilla, la higiene o la distancia como las medidas que realmente han funcionado, sin ir más allá ni querer pronunciarse sobre los planteamientos que, en ausencia de una línea común, han ido desgranando las autonomías y entre la que destaca el toque de queda que pide Cataluña para toda España.

"El planteamiento que el Gobierno lleva es el trabajo colaborativo, de escucha, de compartir, y las decisiones que surjan serán compartidas, pero también atendiendo a una realidad, que nuestro país tiene competencias muy delegadas en materia sanitaria", se ha limitado a avanzar este martes la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, que ha distinguido la situación actual de la del año pasado, cuando la Navidad provocó una durísima ola en los hospitales, las UCI y en términos de muertos, con la diferencia de que ahora casi el 90% de la población está vacunada.

"¿Qué es lo que mejor ha funcionado a diferencia de otros países?", se ha preguntaba Rodríguez tras el Consejo de Ministros. "Ha sido la vacunación y la prevención y esa sigue siendo la hoja de ruta del Gobierno", se ha respondido, sugiriendo que medidas como un toque de queda como el que pide Cataluña pertenecen al pasado anterior a la vacunación.

Sin querer entrar a valorarla, la portavoz ha indicado que el presidente catalán, Pere Aragonés, será "escuchado" como a lo dirigentes de las demás autonomías, entre las que cunde la idea de que la Conferencia de Presidentes, que Sánchez improvisó tras el aumento continuado de los contagios, no tendrá grandes resultados. Según apuntan en varias autonomías, no se espera "nada" de la reunión y advierten de que quizá hay "demasiadas expectativas" en torno a la misma.

Desde Andalucía a Aragón y de Madrid a Navarra, la posición más extendida entre las comunidades es el rechazo generalizado a imponer restricciones comunes y a tres días de Nochebuena.

Y no es porque no preocupe el avance imparable de los contagios por ómicron, que este martes deja ya una incidencia acumulada de 695, y subiendo. De hecho, los datos afectan de lleno a la propia Conferencia de Presidentes -que se reunirá en formato telemático-: el presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha pasado un par de días ingresado y la presidenta de Baleares, Francina Armengol, también está contagiada.

Lo que ocurre es que, por regla general, las comunidades prefieren tomar sus propias medidas, que de momento pasan por limitar comensales a entre 15, 10 o 6 personas, dependiendo de si se trata de Andalucía, La Rioja o Canarias, o las peticiones a sus tribunales para ampliar el uso del Pasaporte Covid.

A excepción de Cataluña, que en un volantazo provocado por la crítica situación que está dejando allí el aumento de contagios ha llevado a Aragonés no solo a participar en el encuentro, sino a reclamar una medida común a toda España, un toque de queda nocturno que hasta ahora ha requerido un estado de alarma y para la que el Govern quiere el aval de su Tribunal Superior de Justicia.

La negativa trazar un plan común es tal que los directores generales de Salud Pública de las comunidades y el Ministerio han terminado rechazado la única propuesta que se ha planteado para un plan coordinado de cara a Navidad, la que elaboró la Ponencia de Alertas y Emergencias Sanitarias a principios de diciembre y que, en el estado actual de riesgo alto y muy alto, habría supuesto cerrar el ocio nocturno, reducir aforos y adelantar el cierre de la hostelería.

La oposición a estas medidas no debe buscarse solo en comunidades de signo político distinto al del Gobierno central, también en una socialista, donde ya adelantan que no están de acuerdo en medidas de este tipo, aunque conceden que si se plantean este miércoles tampoco se negarán. Es la salvedad ante la posibilidad de que este documento vuelva a verse en la Conferencia de Presidentes, una idea que Moncloa indica que no tiene que ver con lo que pueda ocurrir en una reunión en que Sánchez convocó para "estudiar medidas compartidas", a las que se refirió también como "nuevas".