Miguel Bosé asegura que "los gobiernos nos quieren matar" con las vacunas: "Me atacan, me encierran, me secuestran..."

Tras varias semanas promocionando su libro y negándose a hablar de la pandemia, Miguel Bosé apareció este fin de semana en el canal de televisión argentino A24 para defender su postura frente a las vacunas, asegurando que "los gobiernos" buscan "matar" a la ciudadanía a través de su inyección.

El cantante aseguró a la presentadora Viviana Canosa que su carrera se ha visto perjudicada por su opinión de la Covid-19. Sin embargo, no piensa rendirse. "Me atacan, me encierran, me secuestran...", avanzó en el programa, donde afirmó que las informaciones que se están dando sobre la variante Ómicron son contradictorias.

"La ciencia es la nueva Inquisición", opinó Bosé, que añadió: "La audiencia está entregando su brazo, sus vidas y sus voluntades. Secuestrados por el Síndrome de Estocolmo del que ya no van a poder salir. Después de la primera dosis, se ponen la segunda, tercera, cuarta y después el brazalete que ya está en Israel".

"Los gobiernos ni nos quieren ni nos protegen. Tenemos que hacer algo por recuperar esta situación. Vacunados y no vacunados, da igual. Mañana a todos nos van a meter en el mismo bote y sufriremos las mismas consecuencias", añadió el cantante durante su entrevista, que se realizó de manera telemática, pues este se encontraba en su residencia de México.

"Los primeros en caer son los que tienen la marca de las bestias entre las venas", advirtió antes de finalizar su intervención, haciendo alusión a todos aquellos que han optado por la vacunación contra el coronavirus. Por ello, animó a la población a no vacunarse: "Alguna nueva maldad tienen que planear ya, porque es tan absurdo lo que plantean que la narrativa se les acaba. Se nota porque están forzando la mano".