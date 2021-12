Carla Vigo, harta de que la acusen de renegar de su tía, la reina Letizia: "Antes de hablar tened claro qué vais a decir"

Carla Vigo saltó a la fama tímidamente, y así quiere mantenerse. Desde hace un año, la joven ha trabajado como modelo y como actriz en distintos proyectos, e incluso ha aparecido en programas de televisión. Por ello, cuando recibe críticas por sus raíces y no por sus proyectos, no puede evitar manifestar su decepción.

La intérprete es la hija de Érika Ortiz, hermana de la reina Letizia, algo que la joven prefiere obviar, separando su éxito de sus vínculos familiares. Para bien o para mal, se niega a hablar de su tía, tal y como ha demostrado en sus redes sociales y en sus apariciones ante la prensa.

Eso sí, a veces a Vigo se la acaba la paciencia, y un ejemplo de ello es su reacción a un comentario que recibió recientemente. "A ti solo te aportan los comentarios de la gente que te hace la pelota. Háztelo mirar. Entérate de que te dedicas a un oficio público. Todos tenemos derechos a opinar a favor o en contra", le escribió una seguidora en Instagram.

La polémica se habría originado tras cuestionarse su talento como actriz. "A ver si pensamos un poco, no reniego de nada, pero me toca muchísimo las pelotas que todo el esfuerzo de tantos años no sirva para nada porque solo os importa si soy ‘sobrina de’ y hacéis una valoración de si tengo talento o no por eso. Antes de hablar tened muy claro que sabéis lo que decís", se ha quejado la joven.

La internauta también dio por hecho que la monarca ayudaba a su sobrina económicamente, una valoración que la artista desmintió. "No, la verdad, el dinero que tengo lo gano yo", sentenció.