Carla Vigo se abre sobre la muerte de su madre, Érika Ortiz: "Tardé mucho en aprender a vivir con ello"

Carla Vigo está lentamente haciendo un hueco como actriz y también como influencer. Con casi 30.000 seguidores, la sobrina de la reina Letizia está aprendiendo a manejar la atención que despierta. Este miércoles decidió hacer una ronda de preguntas para conocer qué era lo que más interesaba a los internautas.

La joven aprovechó el espacio para sincerarse sobre la muerte de su madre, Érika Ortiz, quien falleció hace 15 años con solo 31 años poco después de la boda de los reyes. Confesó que "desgraciadamente" tiene muy pocos recuerdos de ella, pues únicamente tenía 6 años.

Además, con el objetivo de ayudar a otros en una situación similar les advertía que este tipo de muertes "no se superan": "Y menos de la forma que me pasó a mí", ha añadido, ya que el suicidio fue inesperado para todos en su familia.

Historias de Carla Vigo hablando de su madre. CARLA.INTENSE / INSTAGRAM

"Aprendes a vivir con ello y se tarda mucho", ha declarado tras explicar las etapas de duelo por las que pasó. "Lo más difícil es aceptarlo porque te da un golpe de realidad y te das cuenta de que no la verás más".

Unas difíciles palabras que, tras el revuelo que han atraído de la prensa, ha eliminado de su perfil. Sin embargo, sí que ha mantenido la historia dónde confiesa su bisexualidad.

Historia de Carla Vigo hablando de su bisexualidad. CARLA.INTENSE / INSTAGRAM

Ante la pregunta sobre si tendría alguna relación con una mujer ha revelado: "Ya la he tenido, aunque no soy muy buena con las chicas". Vigo no tiene problemas mostrando su vida amorosa y ha comentado que lleva seis meses con su actual novio, Álvaro.