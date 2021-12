Chollómetro navideño: Cecotec ha rebajado al 50% los robots aspiradores Conga más vendidos (¡últimas unidades!)

Si tuviéramos que nombrar los colores de la Navidad, ¿cuáles serían? Desde hace unas décadas el rojo se ha instaurado como un color muy navideños, aunque los verdes siguen teniendo mucha fuerza. Por tanto, podríamos decir que el rojo y el verde son colores muy navideños, pero, ¿y el negro? Muchos dirán que el negro no es navideño, el Black Friday ya ha pasado, ahora es el turno de la Navidad, pero ecommerce como Cecotec han decidido fusionar ambas cosas y han creado: el Black X-Mas.

En resumen, la Navidad con numerosos descuentos. Así que no deberías perder de vista la Navidad más negra de Cecotec, porque sus rebajas son épicas. No es de extrañar, entonces, que esté agotando el stock y de muchos productos solo queden últimas unidades, ¡la gente está arrasando! Si eres de los que ya se han empezado a agobiar con la suciedad que habrá en casa después de cada celebración navideña, no te lo pienses más y lánzate, por fin, a por un robot aspirador. Si llevas tiempo buscando y no te decides, Cecotec te ayuda esta Navidad.

Los robots aspiradores Conga de Cecotec son gadgets muy deseados por su calidad precio y uno de los más vendidos del ecommerce es el Conga 1990 connected, que aspira, friega, barre y pasa la mopa. Además, con este modelo, y su aplicación para tu smartphone, podrás controlar el robot seleccionando los modos de limpieza que quieres, programando dicha limpieza para cuando no estés en casa e, incluso, observar el historial de limpiezas. Es uno de los modelos más vendidos con más potencia y diferentes niveles de fregado, por ejemplo, por lo que no aprovechar la oferta del 50% será muy difícil. ¡Corre! quedan últimas unidades a 149 euros.

Conga 1990 Connected. Cecotec

La Navidad rebajada es mejor

No solo los robots aspiradores de Cecotec están rebajados esta Navidad, así que no dejes de ojear su página, porque te sorprenderán también sus descuentos en robots de cocina o patinetes eléctricos.

