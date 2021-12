Si no conoces el Black X-Mas de Cecotec, atento: ¡hay una freidora sin aceite por menos de 50 euros!

Quien tiene una freidora sin aceite, tiene un tesoro. Este pequeño electrodoméstico se ha convertido en poco tiempo en uno de los favoritos de los usuarios y, la verdad, no es de extrañar cuando su carta de presentación no es otra que patatas fritas, alitas de pollo o aritos de cebolla, tan ricos como siempre, pero en versión saludable. Por eso, tampoco sorprende que haya sido uno de los gadgets más buscados, rebajados y comprados del último Black Friday, siendo esta efeméride la última oportunidad para conseguir una al mejor precio... ¿o no? Puede que aún no lo sepas, pero desde Cecotec han teñido también de negro diciembre.

¿Aprovechamos el Black X-Mas para conseguir una freidora sin aceite a precios de Black Friday? La respuesta es sí: en el catálogo de la conocida marca de soluciones para el hogar es posible elegir entre numerosos modelos rebajados para dar con el que mejor se adapta a nuestros gustos y necesidades (¡hay modelos disponibles a partir de los 40 euros!). Pero, desde 20deCompras, hemos decidido quedarnos con el modelo Essential Rapid Sun y, si quieres saber los motivos, deberás seguir leyendo. Aunque, te advertimos, ¡te va a costar mucho resistir la tentación de este modelo todoterreno de Cecotec de 48 euros!

La Cecofry Essential Rapid Sun, de Cecotec. Cecotec

Esta vez sí vas a quererla en tu cocina...

Una de las mayores ventajas de este modelo es que ofrece 2,5 litros de capacidad por menos de 50 euros. Esto nos permite cocinar grandes cantidades de alimentos de una sola vez, por lo que ahorramos tiempo y energía. Esto también es posible gracias a la potencia de 1.200W que prepara de forma rápida todos los platos. Además, no nos tenemos que preocupar de la textura de los platos, puesto que la tecnología PerfectCook ofrece la cocción perfecta.

Otra de sus ventajas es que su diseño compacto nos permite incluirla en cualquier cocina, por muy poco espacio que tengamos. Este modelo ofrece regulador de temperatura desde los 80 hasta los 200 grados, para que podamos dar el punto de cocción que más nos gusta a los alimentos. Asimismo, ofrece un tiempo ajustable de 0 a 30 minutos y tiene protección contra sobrecalentamiento.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Cecotec y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.