Lydia Lozano abandona el plató de 'Sálvame' por un ataque de ansiedad

No es la primera vez que Lydia Lozano tiene que abandonar el plató de Sálvame. A lo largo de los años, a la colaboradora le ha pasado de todo, desde peleas con sus compañeros hasta acusaciones de los invitados. Y, siguiendo esta línea, la periodista ha tenido este jueves un inicio de programa agridulce. Tanto es así que Carlota Corredera ha anunciado que su compañera había tenido que abandonar el plató para atender una llamada de dirección.

Kiko Hernández ha querido ir más allá y ha dicho que le había dado "un parraque. Se ha puesto a llorar, se ha puesto a sudar, se ha puesto como una loca". Kiko Matamoros ha añadido además que "ha sufrido un ataque de ansiedad" y Carlota Corredera ha querido dejar por zanjado el asunto hasta que regresara Lydia.

Así, tras un vídeo comentando a Gloria Camila, la colaboradora ha regresado al plató y ante la pregunta de la presentadora sobre si estaba bien o no, Lydia ha contestado que no, pero con una sonrisa en la cara. No ha querido desvelar la información de la llamada que ha recibido y, en ese momento, Kiko Hernández se ha puesto en pie y ha pedido una ovación para su compañera: "Que el público se levante y aplaudan a Lydia por lo que va a hacer el lunes por este programa".

Ante esta ovación, ha comenzado a sonar a todo volumen It's raining men y Lydia, aunque ha tardado, ha acabado por bailar su mítico chuminero ante los aplausos del público.

Lydia bailando el chuminero GTRES

Ante las dudas, Lydia ha desvelado qué es a lo que se ha comprometido: "Me han propuesto una cosa. El volcán se ha parado así que vuelvo a ver a mi gente. Estaba muy emocionada cuando me enviaron a hablar con las víctimas del volcán de La Palma... y ahora vuelvo de nuevo. Me he emocionado".

Recordemos que su hermano murió este 2021, y para Lydia es una montaña rusa de emociones volver a La Palma, donde están las cenizas de este.