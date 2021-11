Bronca en 'Sálvame' entre Lydia Lozano y Kiko Matamoros por una silla: "¿A ti qué narices te importa dónde me siento yo?"

Si hay dos colaboradores de Sálvame que se llevan siempre a matar, esos son Lydia Lozano y Kiko Matamoros. Tienen muchas veces sus más y sus menos. Matamoros siempre es muy agresivo, y Lozano tiende a ofenderse muy rápido, por lo que juntos son una tormenta perfecta. Y su última pelea ha sido a raíz de las nuevas sillas ergonómicas que han traído al programa.

En un momento del programa, Matamoros ha decidido darle la enhorabuena a Lozano por su recuperación, señalando que la colaboradora no se había sentado ni un solo minuto en la silla ergonómica que ella misma había pedido por sus problemas de espalda. "Hay que celebrar su recuperación. Ya no le hace falta la silla ortopédica. 2 horas y media sentada en la silla de Jorge Javier. Y la otra silla vacía".

Lozano, en pocos segundos, ha pasado de la sorpresa al ataque contra Matamoros. "Mañana iré al médico y que me diga que no me puedo sentar en otra silla. Me lo ha dicho el médico. Ya está. En estas sillas hemos estado 12 años. Pedíamos un cojín, dos cojines, tres cojines... Me he sentado en esta porque para rehabilitación está muy bien, pero es demasiado dura para tantas horas", se ha defendido Lydia. "¿A ti qué coño te importa dónde me siento yo?".

Lydia Lozano, estupefacta GTRES

Las explicaciones de la colaboradora no han convencido a nadie en el programa, que no dejaban de preguntar a Lydia la razón por la que no se había sentado en la silla ergonómica si tan mal tiene la espalda. Al final, Rafa Mora ha procedido a retirarle la silla y Lydia ha acabado sentada en una de las normales del programa.