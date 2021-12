Los looks de 'Emily en París' versionados con ropa de Zara

Emily en París es una serie protagonizada por Lily Collins, donde interpreta a una joven ejecutiva que encuentra trabajo en una empresa de marketing en la ciudad de París. Así, los outfits que lleva en la serie no pasan desapercibidos para los espectadores.

De hecho, la influencer Carmen de la Cruz (@bridalada) ha hecho una recreación de algunos de los looks que la protagonista lleva en Emily en París, utilizando para ello las prendas de Zara.

"He investigado looks que saldrán en la segunda temporada y los he versionado", explica Carmen en una de sus publicaciones de Instagram, donde ha mostrado dos outfits diferentes.

Concretamente, la instagramer ha utilizado una blazer de cuadros vichy en color verde que se puede encontrar en la página web de Zara, combinando esta chaqueta con un top de flores que también es de Zara.

Igualmente, se ha hecho otro look usando una blazer muy parecida, también en color verde, esta vez de la colección tweed de Zara. Esta chaqueta la ha combinado con un jersey de rayas de Massimo Dutty, recreando otro de los outfits.

Por último, se ha hecho ondas en el pelo para el primero de los looks y una coleta muy simple para el segundo, añadiendo como complemento unos pendientes de aro discretos y elegantes.