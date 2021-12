Vint-i-cinc gossos busquen llar en la XIX desfilada de la protectora AUPA i Bioparc

Un esdeveniment que té com a objectiu fer una crida a la tinença responsable de mascotes, especialment en aquestes dates en les quals és necessari posar l'accent que els animals no són objectes ni joguets que puguen regalar-se sense valorar les conseqüències.

Els organitzadors recorden així que segueix sent imprescindible denunciar l'abandó i potenciar les adopcions com a millor i més solidària opció per a les persones i famílies que decideixen compartir les seues vides amb un gos.

La plaça exterior de Bioparc, un espai de lliure accés, de nou alberga aquesta "festa" de compromís amb el benestar animal a partir de les 12 hores del diumenge. En aquesta ocasió, Berta Báidez, reportera del programa 'Bona Vesprada' d'À Punt, és l'encarregada de presentar els 25 gossos que es desplacen des de la protectora amb el desig de trobar una llar definitiva on entregar el seu amor i fidelitat.

Hi ha històries com les de Calcetines, un preciós mascle de 3 anys que van lligar a un arbre al costat d'un contenidor de brossa; Onda i Rufo, de 13 mesos, que vagabundejaven per la muntanya i adoren estar amb gent; l'elegant Sabrina de 18 mesos o Mario, encara un juganer cadell d'11 mesos que es convertirà en un poderós company.

Tots són un exemple que Espanya segueix al capdavant de la Unió Europea en el nombre d'abandó de mascotes, un acte de maltractament animal d'enorme crueltat. Per aquest motiu, és fonamental educar en valors de respecte cap als animals per a motivar un canvi d'actitud de la societat.

Esdeveniments com la desfilada de gossos abandonats d'AUPA i Bioparc representen així una magnífica oportunitat per a aproximar-se a aquest "món" que en nombroses ocasions ha estat ocult després de prejuís. Així mateix, les protectores realitzen un servici social imprescindible i duen a terme una tasca encomiable oferint tot l'afecte i cures a aquests animals que han conegut el pitjor de l'ésser humà i que ara necessiten una segona oportunitat.