Alba Santana, hija de la leyenda del tenis Manolo Santana, ha acudido a rendir homenaje a su padre tras el fallecimiento de este a los 83 años. La joven ha entrado en el recinto, la Caja Mágica, se ha acercado al féretro y se ha venido abajo, llorando desconsolada. Recordemos que hace pocos meses también tuvo que despedirse de su madre, Mila Ximénez, que falleció tras una larga enfermedad.

La hija del tenista ha hablado en exclusiva con Sálvame sobre lo que sentía en esos momentos tan duros. "No me puedo imaginar estar aquí otra vez después de haber venido hace 6 meses cuando se fue mi madre" ha comenzado diciendo con la voz rota. "Voy a recordarle con muchísimo cariño".

"Me parece mentira estar aquí otra vez. Pero así ha sido la vida. No tengo fuerzas pero aquí estoy. Sabía que cuando estaba mi padre, hemos tenido mucha dificultad para vernos. Le he querido muchísimo y, aunque no tengo relación con la viuda, necesitaba despedirme de él personalmente" ha seguido diciendo Alba, con una entereza encomiable. "Era un padre muy divertido. Era muy cariñoso. He tenido mucha suerte con él y con mi madre. Cuando pienso en él, sonrío".

También ha querido tener unas palabras de agradecimiento a Sálvame por haberla tratado siempre tan bien. "Quería daros las gracias por venir. Sé que vais a estar en el programa pensando en mí hoy. Gracias por vuestro cariño. Muchas gracias por todo".