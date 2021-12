Un enfermero hace una performance en Málaga llevando a un 'difunto' en camilla: "He recibido amenazas de todo tipo"

Cae la noche en la malagueña calle Larios. Las aceras se abarrotan y se tiñen de los colores del alumbrado navideño. Entre los miles de transeúntes aparece un enfermero ataviado con un EPI que carga con un cadáver tumbado en una camilla y tapado con una manta. Jóvenes, ancianos y familias enteras quedan perplejos ante la performance que Jorge Galán ha decidido realizar estos últimos días de diciembre.

En una entrevista concedida a 20minutos, el enfermero y licenciado en bellas artes nos ha hablado de su acción artística y la repercusión que ha tenido con ella. Desde entonces se dedica a explotar su "afición" durante su tiempo libre: "Llevo cuatro o cinco años haciendo performance. Es la segunda vez que conecto las vertientes de la enfermería y el arte".

En esta ocasión, el artista se ha vestido con su equipo de protección individual (EPI) y ha salido a caminar por el centro de Málaga cargando una camilla con un 'cadáver'. La imagen ha causado bastante revuelo, nos dice el artista: "He escuchado en redes que me estoy llevando a los muertos, que de dónde lo había sacado. No es nada más que un amiguete haciéndose pasar por difunto".

"(En la calle) la actitud más común fue ponerse la mascarilla y echarse a un lado. Por redes he recibido amenazas"

Según Galán, la mayor exaltación se ha dado en las redes, "En la camilla llevaba una cámara grabando las reacciones de la gente, la actitud más común fue ponerse la mascarilla y echarse a un lado", "por redes sociales se pinta la historia de otra forma, he recibido amenazas de palizas, de tirarme al mar, descalificaciones de todo tipo". El artista opina que se trata de una reacción fuera de lugar que para nada tiene que ver con lo que ocurrió en las calles de Málaga.

La intención de la performance de Galán es concienciar a los ciudadanos ante la persistencia del covid en nuestras vidas. "Después del periodo de vacunación ha habido mucha relajación, la vacuna tampoco ha solucionado el problema y vemos que nuevamente vuelve a subir la incidencia" nos dice el enfermero, que considera que las aglomeraciones navideñas son innecesarias y exageradas. "Al final repercuten en el hospital en forma de positivo".

"No estoy a favor de imponer restricciones (...) pretendo incidir en la responsabilidad de cada uno"

"Ya tenemos el ejemplo del año pasado y es triste que repitamos los mismos errores" dice el enfermero al respecto de estos eventos. "Yo no soy autoridad sanitaria, no estoy a favor de imponer restricciones, pero estoy a favor de una actitud que evite riesgos innecesarios. Pretendo poner en contacto dos realidades desconectadas, incidir en la responsabilidad de cada uno"

Expresar la carga del sanitario

La performance del malagueño se divide en dos tiempos, una primera parte más realista en la que Galán empuja la camilla y otra más metafórica en la que la arrastra con una soga. "Con esta segunda acción mi intención era expresar la carga del sanitario", declara en su conversación con 20minutos.

El artista cree que vamos a tener que convivir con el covid, que ha venido, según dice, a "levantar un problema estructural que es nuestra tendencia a la aglomeración. Este virus es más peligroso por su capacidad de contagio que por su letalidad, por lo que atenta directamente con nuestro modelo social".