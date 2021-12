Así es como llevan las melenas las famosas con más de 40 años con estilo y sofisticación

Hace un año, la diseñadora Carolina Herrera enfurecía a las redes al afirmar en una entrevista con el Daily Mail que solamente las mujeres sin clase llevan el pelo largo a partir de los 40 años, junto con otras prohibiciones como el llevar minifalda, pantalones vaqueros o incluso, el color negro.

Sin embargo, muchas mujeres al rededor del mundo han enseñado a la aristócrata venezolana lo equivocada que está, demostrando que el pelazo y las melenas largas no tienen edad. No existen limitaciones a la hora de escoger un look, como tampoco lo tiene cómo nos vemos o sentimos. La vitalidad es una actitud, por eso cada vez más mujeres no renuncian al pelo largo.

Nuria Roca, Demi Moore, Marta Sánchez o Julianne Moore son el vivo ejemplo de ello, luciendo sus largas melenas con mucha clase con los diferentes estilos de cada una.

Nuria Roca a lo Jennifer Aniston

El corte Rachel es un estilo que nunca pasa de moda gracias a un desfilado que se puede adecuarse a los diferentes rostros, adaptándose a lo que más le favorece a cada persona.

"Los cortes inspirados en los 90 nos traen estas melenas desfiladas que resaltan los rasgos del rostro, los pómulos o los labios, al mismo tiempo que le dan movimiento y frescura. Es ideal para rostros cuadrados o redondos. Además, el desfilado lo podemos peinar hacia afuera, si queremos cambiar de look como un falso flequillo cortina", comenta la estilista Raquel Saiz, de Salón Blue by Raquel Saiz.

Demi Moore y el 'look' extremadamente femenino

Si hay algo que grite femineidad, son las melenas extralargas. Aunque son complicadas de mantener, también son de las más envidiadas gracias al aura delicada y juvenil que las rodea.

"Las melenas extralargas son tendencia y, además, resultan muy femeninas. Son favorecedoras, rejuvenecen sin necesidad de recurrir a rubios. El consejo para que sienten bien es llevarlas cuidadas, con una textura pulida, bien hidratadas y con mucho brillo", explica Rafael Bueno, de Rafael Bueno Peluqueros.

Marta Sánchez y las melenas indomables

El pelo rizado y ondulado siempre ha dado una actitud más relajada y juguetona a la melena, aportando a su vez mucho cuerpo, movimiento y vitalidad. Estas características lleva a muchas mujeres a apostar por ellas para dar un aspecto rejuvenecido.

"Las melenas rizadas o con ondas no entienden de edad. Si las llevamos medias o largas ganan en presencia y se vuelven más sugerentes. Se pueden peinar con la raya en medio para un resultado más actualizado o con la raya a un lado si preferimos que resulte sensual. Los tonos rubios siempre son un acierto, rejuvenecen porque iluminan nuestro rostro", afirma Felicitas Ordás, de Felicitas Hair.

La naturalidad de Julianne Moore, clave de su éxito

Aunque apostemos por el pelo rizado o el liso, nuestra melena natural siempre será la mejor opción, ya que nos aporta un aspecto más relajado auténtico. Respetar las texturas naturales, enfatizándolas nos garantiza un look perfecto.

"Dejar que nuestro cabello se exprese tal y como es, realzándolo nos permitirá comodidad y una imagen desenvuelta y natural. La suavidad de las ondas o el liso perfecto son opciones válidas. Si queremos chispa, añade un color ginger oscuro. Es fácil de mantener y crearás una imagen con personalidad", asegura Manuel Mon, de Manuel Mon Estilistas.