El problema a la hora de encontrar tu talla cuando vas a comprar ropa a una tienda es algo a lo que todos nos hemos tenido que enfrentar alguna vez en nuestras vidas. Por ello, Tania Llasera ha utilizado el altavoz que le da su popularidad para hacer un llamamiento a los vendedores de ropa.

El episodio ha tenido lugar en la mañana de este viernes en Espejo público, donde la presentadora ha podido explicar sus reivindicaciones que, aunque en un principio iban dirigidas a Marta Ortega debido a su nombramiento como presidenta del grupo Inditex, finalmente ha querido extender al resto de empresas del sector textil.

"Lo pido, no por mí, sino por toda la gente joven, porque ahora han aumentado los problemas psicológicos. Que se unifiquen las tallas. Que vaya por métrica, como los zapatos", ha manifestado Tania Llasera en su conexión con el matinal. Susanna Griso ha apuntado que, a veces, cuando vas a una tienda en busca de una talla más grande te envían a comprar en la página web y "eso es estigmatizar".

"Por ejemplo, en Mango eliminaron Violeta, que era la tienda de tallas grandes, e intentaron unificar todo en Mango, pero lo hicieron muy chapucero. Vas a la tienda buscando una talla más grande y te mandan al online o te sacan el burro de la trastienda. Es humillante. Te hacen sentir mal y eso es deplorable", ha agregado Llasera.

Griso ha querido saber si esta es una situación que también se da en otros países Estados Unidos, a lo que la comunicadora ha respondido que no: "Cuando compro en Holanda, Inglaterra o Estados Unidos no tengo estos problemas. Al revés. Allí soy la talla S. Soy tirando a normalita y pequeña. En cambio, en España, las mujeres y las personas son un poquito más reducidas en tamaño. Quizá por eso, también, a mí me han hecho sentirme siempre un poco 'grandona'".

"Me da mucha rabia tener que entrar en una tienda y comprar un pañuelo, unos zapatos, un gorro o un accesorio porque no me cabe nada", ha criticado Tania Llasera, visiblemente molesta.