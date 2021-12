La influencer Marta López Álamo, novia de Kiko Matamoros, suele compartir con sus seguidores sus rutinas así como distintos consejos de organización. Sin embargo, algunos usuarios no acaban de tomarse en serio los hábitos mañaneros de la joven.

En esta ocasión las críticas fueron debidas a un story que subió a Instagram deseando un buen día a sus seguidores cuando era más de medio día. La joven quiso arreglar el malentendido publicando una pequeña explicación por la que le han llovido aún más comentarios negativos.

"No era consciente de que eran las 12:30", comenzaba justificándose la novia del colaborador de Sálvame, antes de detallar el porqué de ese despiste: "He cogido la costumbre de no tocar el móvil nada más levantarme, hacer mi skincare y relajarme nada más levantarme, tomar mi té tranquilamente y centrarme en el presente".

Nunca había visto tanto texto para decir que se toca el c*ño cada mañana. pic.twitter.com/vI6CyaWRY4 — MALBERT (@ItsMalbert) December 8, 2021

Posteriormente, un usuario colgó en Twitter una captura del story con el comentario: "Nunca había visto tanto texto para decir que se toca el c*ño cada mañana". Rápidamente la publicación obtuvo casi 4.000 likes y cientos de retweets, además de numerosos comentarios burlándose de la rutina de mañana de la influencer.