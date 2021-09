El pasado domingo, Marta López Álamo y Kiko Matamoros aseguraron que habían vivido una "experiencia nueva" y se sintieron "como adolescentes" al ir al 100 Montaditos en el día en el que sus platos están a un euro.

Sus stories se hicieron rápidamente virales y mucha gente comenzó a opinar que su reacción era propia de alguien con un nivel de vida más superior, pues este local es bastante frecuentado por universitarios y demás gente joven.

Por ello, este martes, la modelo de 24 años quiso pronunciarse sobre ello y, sobre todo, destacar que no los publicó para ofender a nadie. "Algunos se han ofendido, no sé por qué, y algunos lo han hecho en plan divertido y me ha parecido muy gracioso", comentó en sus stories refiriéndose a influencers como Ger, Alexsinos o Hazme una foto así.

"Yo he ido a los 100 Montatidos mil veces, he cogido BlaBlaCar cuando era más pequeña, cuando vivía en Granada, cuando empecé a trabajar de modelo y no tenía para pagarme [los viajes]", señaló. "Mis padres no me daban ni les pedía para un avión o un AVE, aunque no había AVE de Granada a Madrid. He cogido el metro y el tren para ir a la universidad".

"Total, a casa pedimos 100 Montaditos muchas veces, pero nunca había ido al Euromanía y Kiko no había ido al local, de hecho, antes de estar conmigo, él no había ido al 100 Montaditos. Yo se lo he descubierto", aclaró la influencer. "Él tiene otra edad, otras costumbres y no ha ido. Una vez le dije de pedirlo a casa, que están superricos, y le gustó".

"El otro día a mí me sorprendió lo barato que era para la cantidad de comida que era", continuó. "Dejando esto aparte, yo he ido al McDonald's, he usado una vez Wallapop para comprar cosas. Que no os penséis que aquí se vive de otra manera, porque no".

"Es verdad que yo tengo un trabajo que me da posibilidad de hacer un poco lo que quiera, él también. Hay mucho tabú con el tema influencer. Es verdad que es un trabajo muy agradecido, que te da para vivir un poco como quieras. Hay gente que no tiene esa posibilidad, pero yo no tengo que poner por aquí todo lo que hago de colaboraciones y donaciones", criticó.

"No lo veo necesario, porque cada uno en su intimidad ayuda y contribuye como buenamente puede y como quiere. Y si no quiere hacerlo, también está en su derecho. Igualmente, yo tengo mi vida, no me comparo con la de nadie, y vosotros tampoco tenéis que hacerlo", pidió la novia de Kiko Matamoros.

"Así que a la gente que se haya sentido ofendida por las stories de los 100 Montaditos, pido perdón. Aunque no creo que lo tenga que hacer, porque no lo hice a malas para nada. Simplemente fue una experiencia nueva para nosotros", se disculpó.

"Trabajo de modelo e influencer, he trabajado de azafata, en un montón de cosas a lo largo de mi vida rollo de eventos y tal. No he tenido ningún horario de 8 horas, porque no lo he necesitado", explicó. "Pero no soy ni mejor ni peor, ni más ni menos que nadie por eso, simplemente tengo 24 años, tengo la vida que tengo. Y por tener este nivel de vida ya se sorprende la gente porque pueda ir a un 100 Montaditos".

"Pero igual que voy al 100 Montaditos voy a un restaurante caro porque puedo", continuó diciendo en sus stories. "La cosa es que no os podéis ofender por ese tipo de cosas, y aplaudo a la gente que se lo ha tomado con humor".