Úrsula Corberó apuesta por el delineador más navideño en el programa de Jimmy Fallon

Anoche, Úrsula Corberó deslumbró durante su aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, el late night con más éxito de Estados Unidos, regalando momentos y anécdotas tan divertidas como aquella vez en una fiesta durante el Año Nuevo en Uruguay, donde todo el mundo le felicitaba por su papel de Tokio.

La fama mundial de La casa de papel ha catapultado a la actriz española al estrellato, teniendo grandes fans de la talla de Madonna, como la propia cantante le confesó en un vuelo.

Corberó ha demostrado en reiteradas ocasiones su gran talento para la actuación, pero no se pueden olvidar los grandes looks que la actriz deja allá donde va, impresionando con su gran estilo, como ocurrió en el programa de Fallon.

Al programa llevó un estilismo a la altura, compuesto por un espectacular vestido negro con detalles de glitter, hombreras, manga larga y flecos que combinó con unos botines negros. Sin embargo, de lo que no se para de hablar es de su look de maquillaje.

Obra de la artista de maquillaje Carolina González, Úrsula Corberó llevó un llamativo delineado rojo que resulta perfecto para estas navidades. El diseño rompedor del eyeliner crea un efecto lifting muy favorecedor y en tendencia gracias a su forma de cat-eye ascendente.

Para hacerlo más glamuroso y transgresor, la maquilladora solo usó sombra roja, marcando un delineado muy grueso que ocupa todo el párpado con un pigmento rojo intenso que luego fue difuminando a medida que se adentraba hacia el lagrimal.

No obstante, la intérprete de Tokio no ha sido la única en atreverse con un eyeliner en este color. Rosalía también se ha animado a llevarlo en clave minimalista y en un look muy natural, demostrando que esta tonalidad va con cualquier estilo.

Conseguir el look de Corberó es más fácil de lo que parece y solo hace falta una sobra roja bien pigmentada, tape y dos pinceles. Lo primero que debemos hacer es colocar la cinta en el exterior del ojo en dirección a la sien o el final de la ceja y, a partir de ahí, comenzar a depositar el pigmento a toquecitos.

A continuación, utilizamos la brocha más suelta que tengamos para difuminar en dirección al interior del ojo. Si buscamos más intensidad, podemos utilizar sombras en crema, como la Lid Slick de Inc.Redible (11,99 €).

Para finalizar, aplicamos una máscara de pestañas potente y listo, ya tendríamos el look perfecto digno de alfombra roja para impresionar en cualquier evento navideño.