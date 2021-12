Úrsula Corberó deslumbra a EE UU con su aparición en el programa de Jimmy Fallon y cuénta cómo Madonna la salvó

La actriz española Úrsula Corberó fue la invitada estrella del programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, el late night más conocido de los Estados Unidos. Acudió al programa con Jimmy Fallon para hablar de la serie La Casa de Papel, que en EE UU se llama Money Heist (algo así como robo de dinero).

La actriz, que interpreta a Tokio en la serie de Netflix viajó expresamente desde Madrid para poder ir al programa. "¿Puedes creerlo? Mi primer programa de entrevistas aquí y es con Jimmy Fallon y Nicole Kidman", dijo Úrsula Corberó, que estuvo divertida y simpática durante su aparición, en un programa en el que Kidman era otra de las invitadas.

La ya estrella internacional contó cómo se dio cuenta de la fama que estaba alcanzando en 2017, en una fiesta de Nochevieja en Uruguay a la que acudió con sus suegros y su novio, Chino Darín.

"Fue una locura. La fiesta estaba abarrotada de gente y antes allí no me reconocía nadie y de repente todo el mundo se me acercaba y me hablaba de Tokio y me decían que era una diosa. Y me pregunté ¿qué está pasando aquí?

Recuerdo que le dije a mi novio, ¡Qué coincidencia, todos los que ven la serie están en esta fiesta!", dijo la actriz provocando las risas del presentador y el público.

Además, contó cómo la gran fama le llegó de forma repentina cuando de un día para otro sus redes sociales pasaron de un millón de seguidores a dos. "Pensé que estaba estropeado", dijo Corberó sobre el contador de followers.

Pero su anécdota más increíble llegó cuando contó que Madonna es fan de la serie, como pudo descubrir cuando coincidió con ella en un avión, camino a Madrid desde Los Ángeles.

"Me vio y vino directamente hacia mí, mirándome", decía aún sorprendida Úrsula Corberó. Llegó a mi asiento y comenzó a atarse allí los cordones y me saludó y me dijo que era una gran fan y que amaba la serie y que Tokio era su personaje favorito", narró la actriz.

"No pude decir nada, sólo balbuceaba", contaba Úrsula. Al poco recuperó el habla e intercambiaron los teléfonos, algo que salvó a la actriz, que al poco tiempo recibió un mensaje de Madonna.

"Cariño, te has dejado el pasaporte en el asiento, lo tiene la azafata", le escribió Madonna. "Así que pude regresar a casa gracias a Madonna", decía la actriz española.