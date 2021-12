Ortega Smith compara a Almeida con Pedro Sánchez: "Ambos han engañado a sus electores"

El secretario general de Vox y portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, aseguró que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida "han engañado a sus electores, cada uno en su medida y cada uno en relación a sus promesas".

Así lo indicó durante una entrevista en la que manifestó que Almeida ha mentido "en relación a Madrid Central y al decir que acabaría con las políticas de izquierda y que no volvería a entrar el sectarismo y los comunistas en las políticas y estrategias del Ayuntamiento".

Le equiparó al "impresentable" de Pedro Sánchez, que dijo "que no pactaría con comunistas ni con separatistas ni con filoetarras". Por ello, "cada uno en relación a lo que prometió y a lo que se comprometió, pero sí, ambos han mentido a sus respectivos electores".

El portavoz municipal de Vox en el Ayuntamiento lamentó que, en el caso de Almeida, ha engañado además "al grupo político que le dio la Alcaldía de Madrid, que es Vox, porque él no tenía votos suficientes" y auguró que para las próximas elecciones "tendrá todavía menos".

A pesar de ello, comentó que necesitarán tener "mucho más claro" que "a quien hay que batir es a la izquierda, que parece que a Almeida se le ha olvidado eso, que el peligro de Madrid es la izquierda, los comunistas y sus políticas". Por ello, "mientras quiera contentarles, pierde Madrid, aunque él crea que gana".

Matonismo político

El portavoz municipal de Vox mostró su preocupación ante las palabras del alcalde que le acusó que practicar "matonismo político", a lo que Ortega Smith respondió que le parece "una exageración y una injusticia".

En este sentido, criticó que "en una España donde tenemos la desgracia de tener partidos bilduetarras en el Congreso, donde tenemos a los grupos de la extrema izquierda quemando las calles, tenemos a ERC y los grupos separatistas amenazando, cuando nos arrancan las carpas informativas y las destrozan", el alcalde diga que Vox ejerce "matonismo político".

Lamentó que el alcalde al hacer esas declaraciones ponga a Vox "a la altura de todos estos delincuentes de la extrema izquierda, de todos estos filoterroristas", lo que calificó de "auténtica barbaridad".

Ortega Smith remarcó que "por defender con claridad nuestras ideas, por ser consecuentes y honrados con lo que prometimos a nuestros votantes, a nuestros afiliados, a nuestros simpatizantes y, sobre todo, por ser coherentes con los pactos que subscribimos con el equipo de Gobierno, no se nos puede llamar matones".

A este respecto, el secretario general de Vox indicó que "se podrá decir que no nos doblegamos como ellos, que no traicionamos como ellos, que no hacemos trapicheo político como ellos, porque es verdad".

Por el contrario, "no se puede decir que actuamos con matonismo", porque "actuamos con absoluto respeto a la legalidad, tanto respeto que hemos llevado a los tribunales la Ordenanza de Movilidad que tiene Madrid Central, porque es ilegal, porque ha cometido diferentes irregularidades en su tramitación".

Y, sobre todo, continuó Ortega Smith, "hemos llevado a los tribunales la creación del grupo comunista, que es absolutamente ilegal, que tenían que haberse ido a no adscritos, que no podían haber condicionado en la Comisión de Medio Ambiente y Movilidad la aprobación del borrador de la Ordenanza de Movilidad y, por tanto, no habría salido aprobado el Madrid Central en el pleno".