La reina de Inglaterra sirvió el té a un albañil que no la reconoció

La reina Isabel II de Inglaterra es el paradigma de la flema británica. Existen numerosas anécdotas que lo demuestran, así como el fino sentido del humor de la anciana monarca británica.

Un documental emitido por el Channel 5 del Reino Unido cuenta una de esas curiosas anécdotas. Tal y como recoge The Sun, Kevin Andrews cuenta en Secrets of the Royal Palaces que un obrero se encontraba en una de las dependencias de palacio trabajando.

Estaba desmontando un escritorio cuando oyó una voz a sus espaldas que le ofrecía una taza de té. Sin darse la vuelta, el obrero respondió: "Sí. En una taza. Dos azucarillos".

"No quiero ninguna de esas tonterías que tuve la última vez que estuve aquí, toda esa porcelana fina y todas esas cosas de platillos", añadió el obrero, concentrado en su trabajo.

Poco después, el trabajador oyó cómo la misma persona volvía con la taza de té y le decía que lo dejaba encima de una mesa. Cuando el obrero se dio la vuelta, se quedó asombrado al ver cómo la mismísima reina de Inglaterra abandonaba la habitación.