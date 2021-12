Leticia Sabater: "Mi videoclip se usa en una universidad americana de Medicina para estudiar el cuerpo humano"

La cantante Leticia Sabater se encuentra promocionando su nuevo tema, titulado Mi vida es mía, una canción que ya ha despertado polémica por sus acusaciones de plagio.

La conocida artista y expresentadora ha concedido una entrevista al portal Fórmula TV en la que comenta aspectos sobre su nueva canción y sobre estas polémicas en las que se ve envuelta.

La cantante barcelonesa dijo: "No intenté ser una tradición navideña, eso es la gente la que te convierte o no", al tiempo que explicó que "me di cuenta de que no había villancicos para mayores, que fueran cachondos y divertidos".

Sabater, que ha prometido que para el año que viene habrá nuevo villancico, dice que "Mi vida es mía (La mari) es un tema reivindicativo con el que todos se pueden identificar".

"La mayoría de las canciones se parecen a otras, pero la mía tiene un referente muy actual", dijo la artista, que reveló que "no tomo drogas, pero mi videoclip es un reflejo de lo que pasa cuando lo haces".

Precisamente sobre el videoclip, Leticia Sabater contó que "se está usando en una universidad americana de medicina para estudiar el cuerpo humano". No en vano, "este videoclip es el más elaborado en cuanto a presupuesto y efectos. Los efectos especiales de mi videoclip se suelen hacer en Estados Unidos, pero en España no", dijo y añadió que "mi videoclip supera las cuatro cifras de presupuesto".

La artista, que asegura que tiene "conciertos y bolos cerrados hasta noviembre de 2022", cree que "me va a pasar como a Tina Turner o Cher y me acabaré convirtiendo en un mito" y que tiene en mente escribir su "autobiografía".