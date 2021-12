Rafa Mora ha entrado en el programa de Sálvame cubierto por completo de vendas. Paz Padilla le ha introducido afirmando que desvelaría su nueva operación estética, lo que ha dado pie a que el resto de colaboradores comentaran las operaciones que se han hecho, y qué intervenciones estarían dispuestos a hacerse en un futuro. Tras todo un programa de elucubraciones y misterio sobre qué retoque se había hecho Rafa Mora, al final lo ha desvelado, con Paz Padilla cortándole las vendas.

"Primero me he puesto bótox en la cara. También me he hecho un tratamiento zoom, que es un láser que te pasan para la cara y que te quita todas las impurezas. Pero eso no es lo importante, sino lo que me hecho en los pechos" ha ido relatando el colaborador. "Yo tenía ginecomastia". La ginecomastia es un aumento en la cantidad de tejido de las glándulas mamarias en niños u hombres, causado por un desequilibrio de las hormonas estrógeno y testosterona. Puede afectar uno o ambos senos, algunas veces de manera desigual.

"Cuando cambias de peso, se te puede acumular grasa. O cuando tienes desajustes hormonales, te puede crecer la mama. Yo tenía 21 milímetros. Llevo más de 10 años arrastrando esto y no me atrevía a dar el paso, me daba pánico la anestesia general. Pero fue Jorge Javier el que me dijo que no me preocupara y disfrutara de la anestesia".

Mientras Rafa Mora iba desvelando su cuerpo para mostrar los puntos bajo sus pectorales, Lydia Lozano ha tenido que abandonar el plató porque le causa mucha impresión ver sangre o cicatrices, a lo que Belén Esteban ha aprovechado para reírse un poco de su compañero. "Yo creo que te has pinchado los pechotes para que se te noten más".