Rafa Mora está de enhorabuena, pues ha logrado aprobar todas las asignaturas que necesitaba superar para pasar de curso en el grado de Periodismo. El colaborador lo ha anunciado en Sálvame, donde este martes se ha mostrado muy orgulloso de los resultados obtenidos en su primer año de universidad.

El tertuliano decidió matricularse en la universidad para sentirse a la altura de sus compañeros veteranos, pues en muchas ocasiones ha confesado sentirse inferior por el hecho de no ser periodista. Sin embargo, ahora disfruta, con éxito, el camino mientras cumple con sus colaboraciones en el magacín.

El extronista de Myhyv ha comunicado a sus compañeros que ha aprobado las seis asignaturas de las que se examinó en la recta final del curso. Y, aunque algunas le han costado, se siente muy feliz por haber superado un nuevo reto.

"Estoy muy contento, no lo dije el otro día pero he aprobado seis de seis. En la asignatura de redacción para los medios no se me da muy bien, he sacado un 'bien'. Estoy en ello, Macarena redacta muy bien y me está ayudando y el resto sobresalientes y notables. Lo importante es aprobar: quiero tener mi carrera, me quiero seguir formando y evolucionar", ha reconocido en el plató.

Sus compañeros le han dado la enhorabuena y, por supuesto, tampoco han dudado en bromear sobre el asunto. Una muestra de ello es el apodo que Nuria Marín le ha puesto al colaborador: "Rafa Vargas Llosa".

"Yo también he sacado matrícula de honor en la carrera de Sálvame, en aguantar todos los días a estos", ha dicho, por su parte, Belén Esteban, provocando las risas en el programa, que le ha entregado al tertuliano un birrete.