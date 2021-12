A raíz de los retoques que ha desvelado Rafa Mora durante el programa de Sálvame, el resto de colaboradores ha aprovechado para hablar no solo sobre sus propios retoques, sino sobre lo que les gustaría hacerse en un futuro cercano. Y una de las que ha hablado sin tapujos sobre ello ha sido Belén Esteban: "Yo me he hecho de todo. Me puse pecho, en la cara me hice mis cosas, pero queda algo por hacerme".

"Yo siempre he tenido barriguita. Tengo barriga. Yo me haría una lipobase" ha confesado. Y también ha aprovechado para lanzar un mensaje a sus haters: "Tengo que añadir que esa gente que me envía fotos mías de antes cuando estaba mala, pues me descojono viva. Muchas gracias por demostrarme lo bien que estoy ahora. Quien quiera hacerse algún retoque, que se lo haga. Yo respeto todo".

Lydia Lozano no estaba tan convencida como su compañera Belén: "Yo no me haría nada. Yo en cuanto hay que meter bisturí... Tengo fobia al quirófano, a la anestesia, a la sangre... Cuando me operaron de lo del cuello, me tuvieron que dopar para bajarme al quirófano. ¡Casi me atan! Qué miedo".

Belén Esteban, antes de sus operaciones de cirugía estética. TELECINCO

La que peor lo ha pasado ha sido Carmen Borrego que, ante las burlas de Kiko Matamoros, ha hablado sobre sus problemas cuando decidió someterse a una cirugía para reducir su papada. "Luego te quejas cuando te llaman machista, pero criticar así el físico de una mujer..." le ha atacado Carmen Borrego.

"Yo tenía el cuello muy mal. Tengo que volver a operarme, lo que pasa es que me da miedo. Estoy mucho mejor que antes. No dudaría en volvérmelo a hacer. No solo tenía la papada por haber engordado sino que se me descolgó el músculo", ha confesado una de las hermanas Campos, dejando claro que no se arrepiente.