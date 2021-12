Quant deixe de contaminar en pujar al bus? València mesura els quilos de CO₂ que cada trajecte evita a l'atmosfera

Quantificar la contaminació que cada usuari del transport públic evita a l'atmosfera ja és possible gràcies a la tecnologia. L'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València ha incorporat en el Geoportal de l'Ajuntament una eina que permet als viatgers dels autobusos urbans calcular els quilos de CO₂ que estalvien en realitzar el seu trajecte en optar pel transport col·lectiu i no pel cotxe privat. Amb la nova versió del portal web s'ha activat aquest càlcul al costat de la cerca de la ruta, de manera que el viatger pot comprovar fàcilment la seua reducció de consum de CO₂ en agafar eixe bus en concret.

Aquesta informació permet conscienciar a la ciutadania de la importància d'usar el transport públic i també veure de primera mà els beneficis directes per al medi ambient que té utilitzar diàriament els autobusos municipals per als desplaçaments quotidians.

La incorporació d'aquesta dada és un dels punts que ha destacat l'Agència Espanyola de Normalització i Certificació (Aenor) per a renovar el certificat de gestió ambiental de l'EMT de València. Els auditors també destaquen com a punt fort la compra de nous autobusos híbrids que han reduït l'edat mitjana de la flota de 13 a 7,3 anys i la renovació de totes les marquesines de la ciutat, actualment en marxa.

En concret, el Geoportal indica, a més de les dades del trajecte (autobusos, transbords, distància a peu a la parada i en bus al destí), un càlcul estimat de l'estalvi que el desplaçament triat suposa en emissions de CO₂. Aquesta xifra s'obté a partir d'una senzilla resta entre el CO₂ que s'emetria en cas d'anar amb cotxe i el que resultaria en cas d'anar amb autobús o caminant. Els valors són de 180 g/km en el cas del vehicle motoritzat i 90 g/km en bus. És a dir, el volum per usuari s'estima en la meitat en el cas del transport públic.

"Aquesta eina permet que informem les persones usuàries de la quantitat d'emissions de C02 que estan deixant d'emetre a l'atmosfera en utilitzar l'autobús en una ruta concreta. És molt important que la ciutadania veja que les seues xicotetes accions diàries, com desplaçar-se amb autobús, tenen un gran impacte i un benefici directe per al medi ambient. Això ajuda a crear consciència ambiental i posar en valor els múltiples beneficis del transport públic per a la nostra salut i la del planeta", explica el president de l'EMT i regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi.

Certificació ambiental

Aenor ha tornat a verificar la qualitat del sistema de gestió ambiental de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València segons la norma ISO 14001:2015. L'agència ha certificat que l'empresa municipal compleix amb els requisits de les normes de referència i amb la resta dels criteris de l'auditoria sense detectar-se cap no conformitat. D'aquesta manera, Aenor garanteix que EMT compleix amb els requisits legals, reglamentaris i contractuals en els seus sistemes de gestió ambiental.

En el seu informe, els auditors destaquen l'adquisició de nous vehicles híbrids empresa en els últims anys, que ha permés reduir l'edat mitjana de la flota de 13 anys en 2015 a 7,3 anys enguany, així com aconseguir que més de la meitat de la flota siga altament sostenible. També valoren positivament la reorganització realitzada en l'empresa amb la creació d'una nova àrea de mobilitat per a reforçar el paper d'EMT en la mobilitat sostenible a la ciutat de València.