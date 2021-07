L'EMT inicia el canvi de totes les seues parades amb 900 noves marquesines des de la perifèria cap al centre

El pla per a renovar les 900 parades d'autobús de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) començarà aquest pròxim dilluns 12 de juliol, i ho farà des dels barris de la perifèria cap al centre, on conclourà el primer trimestre de 2022. Les estimacions de la companyia municipal passen per fer aquests canvis en blocs de 12 parades, que si pot ser seran dels mateixos trams de línies per a reduir l'afecció al servei, de manera que cada mes es puguen substituir entre 36 i 48 parades.

A més, de les 840 marquesines actuals es passarà a unes 900, ja que alguns pals es canviaran per dispositius amb ombra, i les marquesines passaran a ser propietat de la companyia pública, que preveu d'aquesta manera incrementar els seus ingressos per publicitat i millorar les seues prestacions.

El president de l'EMT i regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, i la directora gerent, Marta Serrano, han explicat aquest dilluns els detalls del pla d'instal·lació de marquesines, una actuació a gran escala que comportarà obres per tota la ciutat de València. "Les parades són infraestructures bàsiques que formen part de la vida quotidiana del barri i del veïnat que cada dia es mou amb EMT. Per això, hem volgut donar prioritat als barris", ha anunciat l'edil.

"Començarem el 12 de juliol des del districte de Quatre Carreres i anirem avançant per Extramurs, Jesús, Patraix i Pobles del Sud, i així cap a tots els barris i districtes. En els pròxims mesos anirem arribant a totes les zones de la ciutat, fins a acabar a Ciutat Vella i l’Eixample el pròxim any", ha detallat el president de l'EMT.

De fet, segons els càlculs de l'empresa pública, cada dilluns s'iniciarà un nou bloc, la qual cosa suposarà la renovació de 12 parades. Aquests blocs afectaran parades del mateix barri, però s'actuarà sobre parades alternes perquè els usuaris puguen dirigir-se a la més pròxima si la seua està en obres. Aquest ritme preveu llançar un saldo acumulat de 36 a 48 marquesines noves al mes, encara que pot anar variant.

Grezzi ha definit el pla de renovació, el pressupost de la qual s'eleva fins als 10 milions d'euros, com una "fita molt important" per a l'empresa pública. De fet, per primera vegada, les marquesines seran propietat de l'EMT i de la ciutat, la qual cosa permetrà a la companyia municipal incrementar els seus ingressos per publicitat. Segons les estimacions oferides pel regidor, l'EMT preveu ingressar fins a 6,6 milions d'euros en publicitat en els pròxims cinc anys, enfront dels 450.000 euros de cànon que va rebre en 2019 pels 3 milions d'euros generats per aquest concepte. Fins ara, i des de 1987, les marquesines eren propietat d'una empresa privada.

D'altra banda, en els pròxims mesos, l'EMT licitarà tres contractes relacionats precisament amb la gestió de la publicitat, el manteniment de les infraestructures i la informació en aquestes.

Prototip de les noves marquesines de l'EMT de València. EMT

Serrano ha detallat les fases del pla, que bàsicament seran dos: una primera, la que comença el 12 de juliol, centrada en la substitució de blocs de 12 parades amb una duració de dues setmanes de manera progressiva i amb la menor afecció possible a les línies d'autobusos; i una segona que consistirà en la renovació dels pals. En aquesta última, es valorarà en alguns casos la seua substitució per marquesines, encara que no sempre és possible per les característiques de la parada i de la pròpia calçada.

Quant al disseny, ha sigut ideat de manera exclusiva per a la ciutat de València i en el mateix han participat entitats veïnals, socials i ciutadanes que han realitzat aportacions. A més, tres d'elles comptaran amb tecnologia Smart City, i s'han millorat l'accessibilitat i les prestacions tecnològiques.

El pla també inclou una campanya d'informació a la ciutadania que preveu un microsite en la web de l'EMT amb el detall en temps real dels treballs, difusió en xarxes i equips de personal informador a peu de carrer abans, durant i després de la instal·lació de les marquesines.