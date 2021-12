Patricia Conde habla sin tapujos sobre su soltería, retoques estéticos y su misterioso embarazo

Una buena forma de zanjar rumores es contestar con toda sinceridad a una sesión de preguntas y respuestas por Instagram, y eso ha hecho Patricia Conde. Sin pelos en la lengua, ha querido contar que sigue soltera, que no se ha operado nada y, como guinda del pastel, ha dado explicaciones sobre esa foto que circula en Internet donde ella posa con una barriga de embarazada.

Amanda Conde, entregada al cien por cien en su trabajo, no tiene tiempo para amores ni romances puntuales. Así lo ha aclarado ella misma: "Entre mi hijo y el trabajo, no me queda mucho tiempo para nada más". Efectivamente, sigue soltera, dejando atrás sus relaciones con otros rostros conocidos como el cantante Dani Martín, y no, no espera a ningún otro hijo.

"No estoy embarazada, es parte de una trama en la serie que estoy grabando", explicaba en otra de sus stories. Así que no, no va a ser madre por segunda vez (por ahora), pero está entregada en cuerpo y alma a sus rodajes. Un cuerpo que ella misma acepta "tal y como es" desde "siempre", según ha añadido: "Me dan mucho miedo las operaciones o meterme cosas que luego, a lo mejor, mi cuerpo rechaza".

Patricia Conde responde por sus 'instastories'. INSTAGRAM

Patricia Conde por 'instastories'. INSTAGRAM

Y es que la figura de Conde sorprende a más de uno de sus seguidores, que no terminan de creerse que no haya pasado aún por quirófano para cualquier cirugía. Eso sí, se cuida y va "tirando con tratamientos no invasivos". Pero también ha aprovechado para comentar que cada día se siente "menos pibón": "Por dentro soy una señora de 65 años".

Patricia Conde por 'instastories'. INSTAGRAM

Con su característico carisma y su "buen rollo", también ha dejado abierta la confirmación sobre una posible aparición como protagonista en futuras comedias, más allá de su participación en la serie Nadie al volante de Movistar Plus, donde también ha debutado la hija de Isabel Pantoja.