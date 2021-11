Kiko Rivera se sentará en 'Nadie al volante': su anécdota con el rey, sus adicciones y un dardo a Omar Montes

Después de ofrecer una entrevista en Sábado Deluxe, Kiko Rivera se sentará a charlar con Patricia Conde en la próxima entrega de Nadie al volante, programa que se emitirá el próximo lunes a las 22.00 horas en #0 (Movistar+).

Este espacio, que está producido en colaboración con Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO), mostrará una entrevista en la que el Dj hablará de su vida personal y profesional sin olvidar los toques de humor.

De hecho, Nadie al volante ha desvelado este viernes algunos fragmentos de la conversación de la presentadora con el músico, que no se corta a la hora de hablar de drogas, alcohol y algunos temas personales.

Kiko Rivera recuerda cómo fue su trabajo en las discotecas, confesando que no podía creerse que le pagasen por "beber cubatas y echarse fotos". Sobre sus adiciones admite que le gustaban "todas".

Además, el artista relata una peculiar experiencia que vivió con el rey emérito, Juan Carlos I: "Bertín Osborne me lo pasó por teléfono y me dijo que le gustó mucho el programa y que quería quedar conmigo. Le dije que juntos la podíamos liar parda".

En cuanto al libro de Omar Montes, la expareja de su hermana, Isa Pantoja, el músico asegura que no piensa leerlo. Y es que, aunque sí escucha su música, no está a favor de su nuevo proyecto. "Yo no leería un libro mío tampoco", zanja.