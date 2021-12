Ana Terradillos responde a las críticas por el nombramiento de Marta Ortega: "Mi padre también lo haría"

El nombramiento de Marta Ortega como presidenta del grupo Inditex ha levantado ampollas en varios sectores de la sociedad. Bien por ser una mujer o bien por tratarse de la hija de Amancio Ortega, fundador de la compañía textil, el ascenso de la mujer ha supuesto que, incluso, algunos grupos políticos ofrezcan su opinión al respecto.

A través de su cuenta de Twitter, María Teresa Pérez, exdiputada de Podemos, ha criticado el nombramiento de Ortega: "Acaban de nombrar a Marta Ortega presidenta de Inditex y ya vuelven los titulares de la cultura del esfuerzo. La meritocracia son los padres, nunca mejor dicho".

Ana Terradillos, presentadora de El programa de Ana Rosa, ha escuchado atentamente el relato de la política que, además, escribió: "He llegado a leer: 'Así es la heredera de Zara que comenzó doblando camisetas en una tienda y ahora toma el relevo'". La exdiputada, irónica, apuntó: "Estoy convencida de que ese ascenso meteórico es porque es una mujer hecha a sí misma y ha sido todo a base del esfuerzo, seguro que no tiene nada que ver con que sea la hija del hombre más rico de España, y no solo eso, que ella sea la segunda persona más rica".

Para completar su argumento, María Teresa Pérez agregaba: "Estoy de las frases de azucarillo... harta: "Nacer pobre no es tu culpa, pero morir pobre sí lo es". María Teresa concluía: "Toda esta mierda solo sirve para justificar la desigualdad y los privilegios de una minoría".

La presentadora del programa matinal de Telecinco se ha mostrado indignada con estas declaraciones y, en directo y sin perder de vista la cámara, ha explicado: "Hombre, digo yo que una empresa privada podrá poner en la cúpula de esa empresa a quien le dé la santa gana, ¿no?. "Sobre todo si es su hija. ¿Qué quieres que te diga? Es que mi padre haría lo mismo".