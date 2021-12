Así es el día a día de Juanma Castaño, ganador de 'MasterChef Celebrity', y su novia, Helena Condis

Juanma Castaño es uno de los personajes revelación de la temporada televisiva. Lo es por méritos propios, porque, a su victoria final, compartida, eso sí, con Miki Nadal, en MasterChef Celebrity 6, se le suma su trayectoria en el talent culinario de La 1, donde se ha destapado como un gran concursante.

Al éxito profesional se une también el éxito en su vida privada. Su relación con su compañera en la radio Helena Condis saltó a la luz por un error del propio periodista, pero, desde ese momento, todo han sido buenas noticias para la pareja.

Un amor que ya no esconden y que incluso llevaron a la final de MasterChef, donde la también periodista acudió por sorpresa para apoyar en ese decisivo momento a su chico. Ahí hubo bromas sobre una futura boda que, de producirse, sería la segunda para Castaño, divorciado de la interiorista Noelia Diego, con quien tiene dos hijos: Daniel y Pablo.

Antes, ya habían acudido juntos a una alfombra, donde posaron para los fotógrafos abiertamente y dieron luz verde a su relación.

Además, y según publica Semana, la pareja vive un día a día de lo más normal. Aparte de ciertos saraos puntuales y de su trabajo en la radio, la revista ha captado unas imágenes de ambos juntos yendo de compras en un centro comercial, en una tienda de decoración.

Según la publicación, la pareja podría estar mirando cosas para su nuevo nidito de amor, que no es otro que la nueva casa a la que el periodista se ha mudado recientemente y que aún está decorando a su gusto.

Además, acudieron a un supermercado a comprar fruta y productos frescos. En definitiva, un día a día de lo más normal y que aprovechan cada vez que ella, que vive en Barcelona, donde cubre la información del Barça, viaja a Madrid para estar con su pareja.

¿Boda a la vista?

Condis acudió a plató para apoyar al comunicador en la final de MasterChef Celebrity 6. A Juanma ya se le había escapado en la semifinal una promesa -"si gano, me caso", dijo el periodista-, aunque, por la reacción de su chica cuando se lo comunicó Pepe Rodríguez, parace que ella ha sido la última en enterarse. "Juanma nos ha dicho que, si ganaba, se casaba", le dijo Pepe a la también periodista deportiva. "Yo no sabía nada, ¿eh?", aseguró Condis, atónita, ante las cámaras. "Estoy convencida de que es coña de Pepe, porque yo creo que todavía no, ¿no?", le preguntó Tere a su nuera.

En realidad la pregunta escondía una historia que no se sabía, porque Condis y los padres de Juanma, es decir, sus suegros, no se conocían hasta ese momento. "Igual me sorprende, pero MasterChef y luego una boda lo veo un poco como... ¡Uh, me ahogo!", alcanzó decir ella.

La broma -o no- con la boda no quedó ahí. Bustamante gritó desde arriba: "Lo primero la despedida, me encargo yo de organizarla".