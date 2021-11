Vox busca retratar a Almeida por los "acuerdos alcanzados" con carmenistas en plena negociación de Presupuestos

Desde que el alcalde sacó adelante su ordenanza de movilidad con los votos de los carmenistas, su socio de investidura ya no tiene su confianza. El enfado de Javier Ortega Smith por aquella "traición" dura a día de hoy; más de lo que calculó entonces el regidor popular. Ahora, Almeida insiste a Vox que se sienten a negociar los Presupuestos.

"Los madrileños tienen que saber que los nuevos socios en los que se va a apoyar el equipo de Almeida son precisamente la mano derecha de Manuela Carmena", dijo el portavoz de Vox a la salida del Pleno extraordinario en el que salió adelante la ordenanza que, según defiende Vox, es contraria a sus pactos de investidura.

El área de Hacienda presentó hace dos semanas su proyecto de Presupuestos para 2022. Y pese a que los populares han manifestado en varias ocasiones que solo están interesados en pactarlos con su socio de investidura, este no se han dignado a concederles una reunión. "No hay cita", ha confesado el alcalde, quien cree que Ortega Smith "se está equivocando" al no negociar los Presupuestos de la capital para 2022, algo que "tendrá que explicar", ha señalado este lunes el regidor. Pero quien realmente pedirá explicaciones es Vox, y no al revés. Los de Ortega Smith buscarán retratar a Almeida en el Pleno de Cibeles.

Este martes, su portavoz pedirá a José Luis Martínez-Almeida que "explique a los madrileños qué acuerdos ha alcanzado con los exconcejales de Más Madrid que, hoy en día, forman parte del recurrido Grupo Mixto". Dejando entrever que Almeida ya tiene acordadas las Cuentas con su nuevo socio comodín.

Una estrategia semejante a la que usará el Grupo Mixto. Los carmenistas pedirán al alcalde una comparecencia "para que dé cuenta del estado de cumplimiento de su programa electoral así como de la previsión de ejecución del mismo de aquí al final de este mandato". A priori, puede parecer una pregunta regalada, dado que darán al alcalde la oportunidad de alardear sobre sus logros de estos dos primeros años y medio de Gobierno.

"No, nuestra comparecencia no es para lucirle, es para retratarle", han explicado los concejales en un encuentro informativo. Y es que José Manuel Calvo, Marta Higueras, Luis Cueto y Felipe Llamas sostienen que todos los proyectos del alcalde provienen de la legislatura anterior, cuando ellos gobernaban bajo el mando de Manuela Carmena. Y así se lo harán saber en su réplica. "Mira, el parque de La Gavia también era nuestro", se resigna José Manuel Calvo al leer que el alcalde está anunciando la apertura.

Almeida tendrá que hacer frente a unos y a otros: a quienes le hicieron alcalde con la firma del pacto de investidura y a quienes le hicieron oposición desde el extremo de Cibeles; a los que quiere contentar para pactar los Presupuestos y a quienes no quiere enfadar por si finalmente necesita su voto comodín.