El mapa de la variante Omicron en Europa: estos son los países con casos confirmados

Apenas unos días ha tardado la variante Omicron del coronavirus en poner en jaque a una Europa ya acorralada por la Covid-19, donde varios países han confirmado la detección de los primeros casos, mientras que otros estados se encuentran ya investigando varios contagios sospechosos.

Fue el pasado jueves cuando Sudáfrica confirmó la detección de una nueva variante del coronavirus, identificada como B.1.1.529, que posee múltiples mutaciones y que ha despertado "preocupación" entre los especialistas. Un día más tarde, la OMS bautizaba esta variante con el nombre de la letra griega Omicron.

La detección de esta variante ha provocado una cascada de reacciones en cadena por parte de los estados europeos, que han endurecido las condiciones para viajar a los países africanos más afectados. Otros, como el Reino Unido, ya han anunciado el regreso de la mascarilla en interiores como comercios y transporte público, así como el requerimiento de una prueba PCR para todos los pasajeros que entren en el territorio.

Esta es la situación de los países europeos que tienen casos ya confirmados de Omicron y otros en estudio:

Países con casos de la variante Omicron

Bélgica fue el primer país europeo en anunciar, este viernes, un caso de esta nueva variante en una mujer no vacunada que desarrolló síntomas once días después de viajar a Egipto a través de Turquía. Según el Laboratorio Nacional de Referencia, la paciente aseguró no haber tenido contacto con personas del sur de África.

Reino Unido se ha sumado este sábado al confirmar dos casos de Omicron en territorio británico. Estos dos contagios "están conectados", ha explicado el ministro de Sanidad, Sajid Javid, y se han identificado en la localidad de Chelmsford, en el condado de Essex, cerca de Londres, y en la ciudad de Nottingham, en el centro de Inglaterra.

Alemania, por su parte, ha confirmado este sábado otros dos casos de la variante Omicron, detectada en dos viajeros llegados el 24 de noviembre a Múnich en un vuelo procedente de Sudáfrica. La consejería de Sanidad de Baviera ha asegurado que estos dos pacientes se encuentran en aislamiento desde el 25 de noviembre tras el positivo por PCR.

En Italia, el Instituto Superior de Sanidad (ISS) ha confirmado el primer caso en ese país de la variante Omicron en un hombre que regresó hace diez días de Mozambique y que reside en la región de Campania (sur). El paciente, gerente de una empresa multinacional, había recibido las dos dosis de la vacunación y su genoma ha sido secuenciado en el laboratorio de Microbiología clínica, virología y diagnóstica del Hospital Sacco de Milán (norte).

Países Bajos también ha confirmado varios casos, sin especificar, entre los 61 pasajeros de dos vuelos procedentes de Sudáfrica y que han dado positivo en una PCR. Según ha informado este sábado el Instituto de Salud Pública (RIVM), "se presume que la variante Omicron se encontró en varias de las personas examinadas. El RIVM está llevando a cabo ahora análisis adicionales por medio del conocido como estudio de secuencia. Con estos análisis se puede determinar de forma definitiva la presencia de la variante Omicron", ha subrayado el organismo neerlandés.

Países con casos en investigación

Las autoridades sanitarias de República Checa se encuentran verificando la posible existencia de un caso de la variante Omicron detectada en una mujer que estaba en Namibia y voló de regreso a la República Checa a través de Sudáfrica y Dubái, según han informado este sábado las autoridades sanitarias.

Portugal, por su parte, ha reconocido este sábado que se están investigando varios posibles casos de Omicron en Lisboa. "En este momento hay casos que están siendo investigados. No se puede decir que sean casos sospechosos. Son casos que están siendo investigados", ha explicado la directora general de Sanidad del Gobierno portugués, Graça Freitas.