Educación no prevé cambios en los colegios por la baja incidencia del covid-19 pero "no bajará la guardia"

El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, ha asegurado que no se prevén cambios en los colegios en la actualidad "porque no hay indicadores que nos obliguen a ello", aunque ha asegurado que "no se bajará la guardia".

Durante una rueda de prensa en la Universidad de Castilla-La Mancha en el campus de Cuenca, Tiana ha indicado que en el Consejo Interterritorial de Sanidad celebrado este jueves con las consejerías de Educación del país, se abordó la posible vacunación a niños de entre 5 y 12 años tras la aprobación de la vacuna de Pfizer a este colectivo por parte de la Agencia Europea del Medicamento.

"Los datos de incidencia son bajos por suerte, pero como estamos en una situación de crecimiento de la incidencia, acordamos que había que seguir actuando con prudencia", ha aseverado el secretario de Estado.

En esta línea, Tiana ha indicado que el Ministerio "va a seguir actuando con prudencia". "No se prevé cambios en estos momentos porque no hay indicadores que nos obliguen a ello, pero tampoco podemos bajar la guardia", ha dicho

"Si las noticias que están barajando las autoridades sanitarias es que se va a empezar a vacunar, y se inicia, va a ser un factor adicional de tranquilidad, pero de principio estamos siguiendo de cerca el proceso, pero tenemos una prudencia para evitar que esto se nos escape", por lo que el secretario de Estado ha apostado porque sea "lo mismo que el año pasado", en donde los centros educativos actuaron "como centros de prevención temprana".

De la mano de Sanidad

Por su parte, la consejera de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha, Rosa Ana Rodríguez, ha puntualizado que en este ámbito "hemos ido siempre de la mano de las autoridades sanitarias".

En esta línea, ha agradecido al Ministerio "esa labor de coordinación con Sanidad, porque nos establecieron cuáles eran los parámetros fundamentales que había que poner en marcha los centros educativos".

"Fruto de esos acuerdos que además nacen del conjunto de consejeros, nosotros establecimos una guía que ha venido a enmarcar cuáles eran las medidas que había que poner en marcha", con lo que se consiguió que los centros educativos fuesen "de los lugares más seguros".

La consejera de Castilla-La Mancha ha reconocido que la vacuna "es un escudo alrededor del cual se van gestando nuevos cercos al virus", por lo que están a expensas de lo que Sanidad marque. "Si Sanidad dice que hay que vacunar a los menores entre 5 y 12 años se hará, y la escuela será un lugar más seguro de lo que es ahora".