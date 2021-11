Julen rechaza el poder del intercambio y deja a Sandra, Miguel, Luca y Cristina nominados en 'Secret Story'

Telecinco emitió este jueves una nueva entrega de Secret Story: la casa de los secretos. La gala se convirtió en la última de Adara Molinero como concursante del reality, y terminó con Sandra Pica, Miguel Frigenti, Luca Onestini y Cristina Porta como los últimos nominados.

Los resultados no serían nada del otro jueves, pues todos ellos han estado nominados con anterioridad, si no fuera por Julen de la Guerra. Y es que, este obtuvo el privilegio de la inmunidad y del intercambio, por lo que, una vez se supo cómo se habían repartido los puntos, tuvo la potestad para sacar a una persona de la lista y meter a otra, y no lo hizo.

Tras mucho dudar, el joven explicó que prefería respetar los designios de la casa y no alterar la voluntad de sus compañeros, algo que impactó hasta al propio Jorge Javier Vázquez... porque entre los nominados estaba el nombre de su novia, Sandra Pica. Además, el madrileño tenía la posibilidad de cambiar a su chica por Luis Rollán o a los Gemeliers, cuando él había nominado a estos últimos, por los que sería una decisión lógica.

"Ya verás cuando Sandra se entere..." comentó el presentador al despedir la gala. Entre los motivos de Julen, además de lo que explicó, cabe la remota posibilidad de que su intención real fuera la de no dividir votos de cara a la final entre ella y su chica, pues comparten apoyo, algo que se evitaría si saliera ella.

En cualquier caso, el joven se quedó preocupado tras la gala, llegando a llorar mientras sus compañeros le consolaban, dando por hecho que había salvado a su novia, Sandra Pica, y que había subido a la palestra a los Gemeliers o Luis Rollán, nada más lejos de la realidad, algo que no sabrán hasta la gala del domingo, presentada por Jordi González.