Jorge Javier se emociona al compartir el nombre de la última expulsada de 'Secret Story': "Gracias siempre"

Este jueves 25 de noviembre, Telecinco emitió una nueva gala de Secret Story: la casa de los secretos, que fue la primera presentada por Jorge Javier Vázquez desde que se retirara para recuperarse de una laringitis aguda. Se trató de una de las entregas más decisivas del concurso desde que este empezó, pues se despidió una de las grandes protagonistas del reality.

Y es que, estuvieron nominadas Cristina Porta y Adara Molinero. El tercer nominado, Miguel Frigenti, fue salvado por la audiencia, y así se lo hizo saber Carlos Sobera el pasado martes en Secret Story: cuenta atrás. Desde entonces, este pidió por activa y por pasiva que la salvada fuera Molinero.

La alcobendense se convirtió en su gran (y prácticamente único) apoyo durante su segunda etapa en el concurso, es decir, cuando fue repescado. Cristina Porta, sin embargo, y pese a que comenzó el reality de la mano del colaborador de Sálvame, pasó a ser su gran enemiga cuando se posicionó junto a la reina de los realities, algo que la periodista no perdonó.

Según contó Jorge Javier Vázquez al inicio del programa, hubo récord de votaciones en unos ajustadísimos porcentajes que, cuando se cerró el televoto, se quedaron en un 48% y un 52%. El porcentaje más alto, que es el de la expulsión. terminó siendo para Adara Molinero, que fue expulsada por segunda vez del concurso.

"¿Qué te voy a decir, Adara? Lo mismo de siempre, gracias. Nuestra máxima felicitación desde el programa, eres una gran concursante", dijo un emocionado Jorge Javier Vázquez.

Así se han enterado las concursantes que Adara es la nueva expulsada #SecretGala11 pic.twitter.com/XeAxn9zMkX — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 25, 2021

Al enterarse, Miguel Frigenti se vino abajo, aunque minutos antes reconoció que preveía que su gran apoyo sería expulsado. "Qué asco y qué mierda de semana me espera. Si pudiera me iría ahora, pero sé que me debo al programa y me quedaré hasta que la audiencia lo decida. Te voy a ser sincero: no los soporto, he conocido a dos personas soberbias que se creen los dueños de la casa", dijo, en alusión a Cristina Porta y Luca Onestini, haciendo estallar la risa del presentador por su negatividad.