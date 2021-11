Pablo Motos se 'pasa de la raya' en 'El hormiguero': "Nadie es inocente, aunque se demuestre lo contrario"

Una semana más, Pablo Motos, tras la entrevista a Javier Gutiérrez -que acudió a El hormiguero este miércoles a presentar su nueva película, La hija- y las diferentes secciones del programa de Antena 3, volvió a 'pasarse de la raya'.

El presentador reflexionó sobre la maldad de las personas: "El otro día me dijo un psicólogo que no se puede ser feliz si no conoces tus zonas oscuras y al ponerme a ello, fue demoledor, horrible. Y no solo para mí porque creo que nadie es inocente, aunque se demuestre lo contrario", comentó.

"Vamos de buenos, nosotros no tenemos la culpa de nada, todos son culpables de todo menos nosotros. Si hay un atasco, la culpa es de los demás que son unos imbéciles que se les ha ocurrido salir a la misma hora que a nosotros", señaló.

También afirmó que "si los políticos nos roban, la culpa es de ellos que son unos corruptos y no tuya que lo permites con tu silencio cómplice y tus votos. Si las calles están sucias, la culpa siempre es de la gente, que es muy guarra. Siempre la culpa es de los otros".

"Todos son culpables menos tú, que cuando la cajera se equivoca y te da cinco euros de más te los guardas. Menos mal que no pensamos en voz alta, que no se nos oye, porque nadie es inocente, aunque se demuestre lo contrario", aseguró el presentador.

Continuó diciendo que "menos mal que no se nos oye por fuera lo que dirías a veces a tu jefe, a tu pareja o a tu hijo... Nadie se salvaría si nos pudiesen ver por dentro. Es una ingenuidad creer que el ser humano es bueno por naturaleza, si eso fuese así, la historia de la humanidad sería distinta, ¿no creéis?".

"Hay que aceptarlo, somos funcionalmente malos, nos atrae la maldad y casi siempre que tenemos ocasión o que no nos vigilan, la preferimos. En lo más profundo de nosotros, casi todos, llegado el caso, somos envidiosos, cotillas, falsos, miserables, traidores, infieles, egoístas, aprovechados, injustos, intolerantes, clasistas, sectarios, corruptos y violentos", afirmó Motos.

Mirando hacia las gradas del plató del programa, el valenciano concluyó diciendo: "El mundo no está como está por una panda de malvados que nos lleva a la destrucción, si solo fueran una panda, podríamos con ellos. Lo cierto, aunque lo vamos a seguir manteniendo en secreto, es que a menudo nos parecemos mucho a esa persona que no queremos ser".

Críticas en redes sociales

El monólogo donde el presentador expresa sus pensamientos hizo reflexionar a los espectadores, pero también se llevó las críticas de algunos de ellos, que las publicaron en redes sociales.