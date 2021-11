Sis víctimes de violència de gènere han anat cada dia per primera vegada a una Oficina d'Assistència en 2021

Una mitjana de sis dones víctimes de violència de gènere han acudit per primera vegada a rebre ajuda en la Xarxa d'Oficines de la Generalitat d'Assistència als Víctimes del Delicte en 2021. En concret, un total de 1.052 víctimes han anat per primera vegada a un dels 33 centres que la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública te desplegats entre les tres províncies de la Comunitat Valenciana.

La consellera de Justícia, Gabriela Bravo, ha revelat aquestes dades en la vespra del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència de Gènere que se celebra, per mandat de l'ONU, cada 25 de novembre, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

La consellera ha recordat que la xarxa d'oficines "forma part de l'ecosistema de recursos que la Generalitat ha desplegat per a generar en les víctimes espais de confiança i que senten que tenen la seua disposició totes les mesures d'atenció i protecció per a poder eixir de l'infern en què viuen elles i les seues famílies".

En el període comprés entre gener i setembre d'enguany, les oficines van atendre, per primera vegada, un total de 1.569 persones per la seua condició de víctimes. D'elles, el 67% corresponien a víctimes de violència de gènere, que és la primera causa d'assistència en la xarxa dones de 2018.

Més de la meitat, amb fills o filles al seu càrrec

En relació amb l'edat de les dones, quasi un terç és troba entre els 31 i 40 anys i el 26% te entre 41 i 50. Més de la meitat te, a més, fills o filles al seu càrrec. Per províncies, la de València és la que més víctimes ha atès (650), seguida d'Alacant (450) i Castelló (143).

Davant aquestes xifres, la consellera manté que és "una absoluta irresponsabilitat que hi haja qui encara considere la violència de gènere com un problema privat, el banalitze o intente fer comparacions odioses des de posicions reaccionàries".

"La violència de gènere és un problema d'Estat i com tal calç tractar-lo. Per això és necessari que totes les institucions públiques i la societat civil treballem conjuntament per a eradicar-lo", ha conclòs.