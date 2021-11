Gianmarco Onestini sentencia a Cristina Porta por la manera en la que trata a su hermano en 'Secret Story'

Este martes, Telecino emitió una nueva entrega de Secret Story: cuenta atrás. El formato mostró el extraño avance en la relación entre Cristina Porta y Luca Onestini, que actúan como si fueran pareja, pero sin besarse excepto cuando las pruebas lo exigen.

Los últimos días no fueron los mejores para Porta, tal y como ilustraron las imágenes, y pasó mucho tiempo aislada y llorando en el baño, en el cubo o en la cama. En esos momentos, la periodista siempre contó con Onestini al lado, que le recomendó que intentara relativizar los hechos y no darle tanta importancia a las cosas.

Esto no se lo tomó nada bien la joven, que estalló contra el italiano al pensar que estaba deslegitimando sus sentimientos. Muy frustrado, el joven lo comentó con Luis Rollán, insistiendo en lo duro que se le hacía ver mal a alguien que no intentaba estar mejor. Por su parte, Porta se quejó y manifestó que a nadie le importaba cómo se sentía, algo muy criticado por Fiama Rodríguez desde plató.

"¿Cómo puede decir eso cuando Luca lleva un buen rato intentando saber lo que le pasa?", preguntó la canaria. Más duro fue Gianmarco Onestini, el hermano de Luca. Este, indignado, dijo que no le parecía bien que Cristina hablara así a su hermano cuando siempre cuidaba de ella y había llegado a esperar en el suelo a que la periodista terminara de llorar en el baño para que no estuviera sola.

"No me gusta, tengo que hablar sinceramente y tengo que decir lo que pienso de verdad. A mí que mi hermano siga todo el rato detrás de esta persona y esta persona lo trate como lo está tratando no me gusta. Mi hermano le está tratando genial. Tú no le puedes tratar así, una persona que se está entregando de corazón. Ella siempre pretende cosas de él. Ella está dando mucho pero él también. Cristina siempre pretende que vaya él detrás de ella y si no va se lo echas en cara", dijo, visiblemente harto.

El comentario de Onestini supone un punto de inflexión en su participación en Secret Story, pues hasta ahora siempre se había mantenido muy neutral sobre Cristina, aunque algunos gestos dilataban que la joven no le convencía. Eso sí, desde que empezó el formato, Gianmarco ha asegurado que no veía nada más allá de un gran apoyo entre su hermano y Porta.