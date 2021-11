Giró celebra el desbloqueo de los Presupuestos pero lamenta que no cuenten con la mayoría independentista

El conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat, Jaume Giró, ha celebrado este lunes el desbloqueo de los Presupuestos para 2022, tras el acuerdo del Govern catalán con los 'comuns', pero ha expresado que su satisfacción "no es completa" porque no han prosperado con la mayoría independentista al no haber conseguido el apoyo de la CUP.

Durante el pleno en el Parlament sobre la totalidad de los Presupuestos, que ha empezado este mediodía, el conseller ha expresado que, pese a la falta de acuerdo entre los partidos soberanistas, "que nadie se haga ilusiones, que nadie vea un debilitamiento de nuestras convicciones, seremos capaces de volver a demostrar la unidad estratégica del independentismo".

En su intervención, Giró, ha pedido a la CUP y al PSC que "piensen con conciencia" el sentido de su voto y que suspendan por un día las "consideraciones tácticas" o los "intereses de partido". "Sería un acto de irresponsabilidad política privar a los ciudadanos de la oportunidad y de los recursos para superar la crisis sanitaria, económica y social que ha significado la pandemia", ha advertido.

"Les pido que hagan un ejercicio de reflexión y piensen responsablemente qué están votando ustedes hoy. Hoy votan si la enmienda a la totalidad prospera o no y si, por tanto, estos Presupuestos pueden continuar su trámite parlamentario o si deben volver al Govern para que haya unos nuevos", ha planteado.

Ha advertido de que el hecho de votar la enmienda a la totalidad supone decir que en el proyecto de ley de Presupuestos presentado "no hay nada que pueda salvarse" y que son tan imperfectos que es mejor prorrogar los de 2020 antes que abrir un periodo de negociación para mejorarlos.

"Es posible y legítimo que ustedes crean que estos Presupuestos son mejorables. Estamos dispuestos a escucharles y predispuestos a cambiar de opinión. Si ustedes nos demuestran que hay apartados de la ley que se pueden mejorar, disponemos aún del tiempo suficiente para hacerlo", ha insistido.

Ha defendido que son unos Presupuestos verdes, feministas, socialmente muy sensibles, orientados a la reactivación de Cataluña y con instrumentos para ayudar a las empresas y a las personas emprendedoras a crear riqueza.

Se ha enviado "a la papelera de la historia" la mayoría independentista

La portavoz del PSC-Units en el Parlament, Alícia Romero, ha avisado este lunes sobre los Presupuestos catalanes de que "el acuerdo -con los 'comuns'- improvisado de última hora envía a la papelera de la historia, que ya empieza a estar muy llena, la mayoría de la investidura" de ERC, Junts y CUP.

En su intervención, ha criticado que la situación lleva a "una mayoría rota que genera una inestabilidad e incertidumbre" que no merece Cataluña, y ha preguntado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, qué prevé hacer, qué escenario se dibuja y con quién trazará su hoja de ruta.

Todos los grupos de la oposición han presentado enmiendas a la totalidad, pero los 'comuns' han retirado la suya este mismo lunes tras alcanzar un acuerdo con el Govern, tras lo que Romero ha destacado que los ejecutivos independentistas han aprobado más Presupuestos con los 'comuns' que con la CUP, como los del año pasado: "Señora Albiach, ¿era usted la que hablaba de sociovergencia?", ha dicho a la líder de En Comú.

Ha asegurado que "el pacto agónico para salvar este Presupuesto constata la apertura de un nuevo escenario político en Cataluña" y ha sostenido que el Govern de Aragonès está marcado por el desgobierno, la inestabilidad y tacticismos políticos de mirada corta, e incluso miopía, según ella.

Cree que "la ruptura latente en el sí del Govern se hace manifiesta" tras este acuerdo con los 'comuns' -que Junts ha criticado- y ha avisado de que la situación actual le recuerda a la que llevó al expresidente de la Generalitat Quim Torra a decir que su Govern estaba roto, tras lo que ha garantizado que los socialistas son alternativa para aportar bueno gobierno y estabilidad.

Ha reprochado a Aragonès no haber previsto que el rechazo de la CUP era una posibilidad y no se abriera antes a abordar las cuentas con otros grupos parlamentarios: "No sabemos si por irresponsabilidad o por incapacidad, pero no lo ha hecho en todas estas semanas". Y ha lamentado que Aragonès no haya negociado las cuentas con los socialistas -ha recordado que son el primer grupo de la Cámara-.

La CUP ve "tacticismo" en el pacto y menosprecio hacia Barcelona

La portavoz de la CUP en el Parlament, Eulàlia Reguant, ha asegurado que el acuerdo entre el Govern y los 'comuns' es "un triple pacto de estabilización institucional" -ya que implica que ERC permita tramitar las cuentas de Barcelona-, y ha afirmado que este tacticismo es "menospreciar" a la ciudad.

En su intervención, ha criticado que los Prespuestos no son expansivos ni transformadores, sino continuistas. "En los Presupuestos de los macroproyectos no nos encontrarán, en los del servicio a la gente y la autodeterminación, sí", ha sostenido la portavoz, que ha insistido en que si el Govern se pone al lado de la gente y pone la autodeterminación en su horizonte, la CUP les acompañará y será motor, en sus palabras.

Pese al aumento de la partida en vivienda más del doble, Reguant ha criticado que este incremento no va más allá de palabras y retórica, y ha reclamado "más parque público de vivienda y menos dinero público en manos privadas". También se ha dirigido al vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, para decirle que no hay aeropuertos verdes, y ha criticado que Junts hable de preservar la mayoría independentista del 52%, pero ha añadido que quien ha roto esa mayoría es "quien pacta por detrás la ampliación del Aeropuerto y quien trabaja para los intereses de las patronales".

"No puede ser que su Govern negocie a la baja un acuerdo de mínimos", le ha dicho al presidente de la Generalitat sobre el acuerdo ERC-CUP para la investidura, a quien también ha reclamado un horizonte claro independentista. Reguant ha defendido la investidura como un punto de partida: "Gracias a ese acuerdo todos ustedes son consellers. No lo usen para hacerse la zancadilla entre ustedes como llevan haciendo toda la vida", ha destacado. Pese a todo, la diputada anticapitalista ha manifestado la voluntad de la CUP de no romper relaciones con el ejecutivo catalán, pero ha reclamado al Govern que ponga la autodeterminación "en el horizonte".