El apoyo del grupo parlamentario de los 'comuns' a los presupuestos de la Generalitat para la recuperación económica de Cataluña tras la crisis Covid ha sido valorado muy positivamente este lunes por el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que lo ha celebrado y ha agradecido el trabajo de negociación de todo el Govern y, especialmente, del conseller de Economia, Jaume Giró.

Aragonès ha comparecido ante los medios en la galería Gòtica del Palau de la Generalitat tras informar anteriormente del acuerdo al Consell Executiu. "Cataluña necesita un presupuesto y tendrá un presupuesto el próximo 1 de enero", algo que no pasaba desde 2010, ha remarcado el líder del ejecutivo catalán, que también ha lamentado que la CUP no haya dado finalmente su visto bueno a las cuentas catalanas. Aunque ha afirmado que esta postura de los capitalistas respecto a los presupuestos no hace peligrar el pacto de investidura ni tampoco la mayoría independentista.

Sí que ha visto bien una "revisión" de dicho pacto y ha tendido su mano a la formación "para lo que resta de legislatura", sobre todo para acabar con la "represión del Estado" y para conseguir un referéndum vinculante. "Encontraremos caminos para reencontrarnos", ha dicho.

"Hemos de estar por encima de las posiciones de partido a corto plazo. Estamos aquí para servir a la gente y tenemos la oportunidad de aprovechar unos presupuestos transformadores", ha declarado Aragonès, en alusión al "no" de la bases de la CUP a las cuentas catalanas anunciado el pasado martes.

De los presupuestos, Aragonès ha vuelto a poner en valor que sean los que garanticen el acceso universal a la educación "entre los 0 y los 3 años, comenzando por la P-2 gratuita y por una bajada de las ratios de alumnos de P-3. "Damos un salto en la mejora de la educación de nuestro país", ha afirmado el president.

También ha recordado que estos presupuestos muestran "un claro compromiso con la transformación social, verde, feminista y democrática de Cataluña", algo que no permitía "una prórroga". Y ha recalcado que "dedican tres de cada cuatro euros a mejorar el estado del bienestar".