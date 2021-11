El aspirador escoba más vendido de Cecotec, hoy por menos de 300 euros gracias al Black Friday de la marca

Los robots aspiradores conquistaron nuestro hogar (y nuestros corazones) gracias a su autonomía para hacer por nosotros unas de las tareas que más odiamos: barrer y aspirar el suelo. Por ello no es de extrañar que sean uno de los artículos de deseo cuando llegan jornadas como el Black Friday. Eso sí, aunque nos faciliten estas tareas, somos conscientes de que no son la solución ideal si queremos que nuestra casa luzca 100% reluciente. En este sentido, el éxito está en la combinación de varios dispositivos tecnológicos. Así, aunque no debemos renunciar a la autonomía del robot, no está de más que añadamos una escoba vertical a nuestro batallón de limpieza.

Estos gadgets, además de llegar a los rincones donde no lo hace el robot aspirador, son ideales para limpiar techos, tapicerías y todo tipo de superficies gracias a que, la mayoría, cuentan con accesorios intercambiables para higienizar todas las zonas de nuestra casa... ¡y hasta del coche! Y es que estos dispositivos son un todoterreno de la limpieza, puesto que no hay nada que se les resista. Prueba de ello es la Conga Rockstar 2000 Ultimate Ergowet Connected, el modelo más vendido de su categoría en Cecotec que, por el Black Friday de la marca, está rebajado un 33% y, de costar 449 euros, hoy puede ser tuyo por 299. ¿Quieres saber por qué no vas a poder resistirte a esta oferta?

Conga Rockstar 2000 Ultimate Ergowet Connected. Cecotec

Las prestaciones clave de este modelo

Aspirador 4 en uno. Además de funcionar a modo escoba, este dispositivo también es un aspirador vertical y uno de mano, gracias a que se transforma rápidamente. Asimismo, funciona como friegasuelos, gracias a su accesorio watertank.

Además de funcionar a modo escoba, este dispositivo también es un aspirador vertical y uno de mano, gracias a que se transforma rápidamente. Asimismo, funciona como friegasuelos, gracias a su accesorio watertank. Máxima potencia. Este modelo está dotado de una potencia de 680 W y un poder de succión de 230 aW lo que, con sus 90 minutos de autonomía, nos garantiza una limpieza efectiva de todo nuestro hogar. A ello también contribuye su motor digital burshless de última generación que, al no llevar escobillas, proporciona mayor velocidad, menor ruido y alarga la vida útil del aspirador.

Este modelo está dotado de una potencia de 680 W y un poder de succión de 230 aW lo que, con sus 90 minutos de autonomía, nos garantiza una limpieza efectiva de todo nuestro hogar. A ello también contribuye su motor digital burshless de última generación que, al no llevar escobillas, proporciona mayor velocidad, menor ruido y alarga la vida útil del aspirador. Tecnología a tu servicio. Este modelo se sincroniza con una aplicación móvil en la que podemos gestionar los parámetros y la configuración del aspirador. Cuenta con una pantalla en la que se observa el porcentaje de batería, se seleccionan opciones y se muestran alertas y recomendaciones.

Este modelo se sincroniza con una aplicación móvil en la que podemos gestionar los parámetros y la configuración del aspirador. Cuenta con una pantalla en la que se observa el porcentaje de batería, se seleccionan opciones y se muestran alertas y recomendaciones. Decisiones autómatas. Gracias a su modo Smart Auto, este dispositivo gestiona la potencia de succión de forma inteligente, al adaptar el tipo de cepillo a la cantidad de suciedad y a la superficie.

Descubre todas las ofertas del Black Friday en 20deCompras.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Cecotec y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.