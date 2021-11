Descansar en el sofá con un buen libro mientras un robot aspirador hace el trabajo sucio parece algo del futuro, pero es una realidad que ya está aquí. Estos aliados en la limpieza del hogar son los robots aspiradores y son los dispositivos más solicitados en las jornadas de grandes descuentos como el Black Friday. Hoy, gracias a los descuentos anticipados, podemos conseguir los modelos de robots aspiradores más tecnológicos al precio más bajo.

Desde 20deCompras te ayudamos a no dejar escapar ninguna oferta, así que lo único que no puedes olvidar tener en cuenta es el tipo de suelo de tu hogar, si tienes o no mascota (puesto que muchos modelos cuentan con cepillos especiales) y qué nivel de características techie quieres que incluya (que se sincronice con una aplicación móvil, que sea compatible con asistentes de voz para poder activarlo hablando...)

Los favoritos del (pre)Black Friday

- El Conga 1790 de Cecotec. Este clásico entre los robots aspiradores de suelo también está rebajado en estas ofertas anticipadas del Black Friday: ahora puedes llevártelo por 169 euros, ahorras 110 euros. ¿Uno de los motivos por los que nos encanta más allá de sus características más técnicas? Es uno de los modelos favoritos de los usuarios por ser cuatro en uno: barre, aspira, pasa la mopa y friega la totalidad de la superficie recorrida de forma ordenada e inteligente y funciona también con voz, con nuestra querida Alexa.

La Conga 1790. Amazon

- El Roomba 981, de iRobot, disponible en Amazon. Si eliges este modelo como inversión a largo plazo tienes un éxito asegurado con el ofertón de hoy, porque cuesta 379 euros, ahorras más del 60% unos 620 euros. ¡Se dice pronto!. Gracias a Roomba disfrutarás de su evolucionado sistema de navegación o de su capacidad para volver a casa antes de quedarse sin batería, todo ello dirigido por una tecnología inteligente que encuentra la suciedad para hacerlo más efectivo. Y, por cierto, es compatible con las mascotas en casa porque dispone de cepillos especiales para ellas.

Este modelo es uno de los más potentes. Amazon

