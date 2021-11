'Los felices veinte' le dedica una chirigota a 'Dune': "Ayer soñé con Zendaya y me vine buscando playa"

En el programa de Orange Los felices veinte tuvieron como invitado a Javier Gurruchaga, el líder de la Orquesta Mondragón, y decidieron honrarle con una chirigota en la que parodiaban la conocida película de Dune.

"Ayer soñé con Zendaya y me vine buscando playa. Y aquí estoy con la parentela y todo es arena y caras largas.", comienza diciendo haciendo referencia a las visiones que tiene el protagonista, Paul Atreides, y al planeta desértico donde tiene lugar la trama. "Y yo con mi madre dando vueltas y los gusanos que nos pisan los talones.", narran.

En la segunda estrofa mencionan a los distintos pueblos que habitan el planeta y a una de las características de los indígenas, tener los ojos azules: "Se me ponen los ojos pitufos y el culo se me ha escocido. Soy un Harkonnen por la noche y un Atreides por la mañana. Soy un Fremen en la calle y un gusano en la cama".

Y entre todo el humor también tienen tiempo de hacer un breve recorrido sobre las adaptaciones cinematográficas del libro de Frank Herbert: "Jodorowsky lo intentó, David Lynch montó un chocho. Y ahora viene Villeneuve y ha rodado medio tocho. El otro medio se estrenará si no me engorda el Chalamet y me aguanta el moreno de Bardem hasta el verano del 23".

Las redes han reaccionado encantadas antes esta canción humorística: "Me dicen que esto es la segunda parte de Dune y me doy por satisfecho" o "Dune se tenía que haber hecho en España. Con tanto genio y calidad que tenemos, y nos lo dejamos robar...".