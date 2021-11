Alberto de Mónaco confirma que Charlène no está en el Principado: "No solo tiene fatiga física"

Alberto de Mónaco ha roto su silencio sobre la retirada de Charlène de la vida pública. El Principado emitió el pasado martes un comunicado anunciando que la princesa iba a pasar un "período de calma y descanso" tras su llegada de Sudáfrica, su país de origen, donde fue intervenida hasta en tres ocasiones a causa de una infección otorrinolaringológica de la que todavía se recupera.

El hijo de Rainero ha acudido a la entrega de regalos a personas desfavorecidas como anticipo a las navidades, un evento en el que todos los años está presente junto a Charlène, sobre la que ha declarado que "va mejor, pero todavía necesita reposo y tranquilidad".

El monarca ha explicado al diario Monaco-Matin que, efectivamente, la princesa se encuentra en un lugar "confidencial", tal y como avanzaron en el anuncio de su retirada: "No está en el Principado, pero muy pronto vamos a poder ir a verla".

"No puedo decir más por discreción. Existe una fatiga, que no es física solamente, y no puede tratarse más que con un periodo de descanso y un seguimiento médico", ha añadido.

Alberto de Mónaco ha hablado también de sus hijos Jacques y Gabriella, que el próximo mes de diciembre cumplirán siete años: "Han sufrido con la ausencia de su madre. Es un momento importante para su vida: la forma en la que crecen les ayuda a percibir el mundo. Si uno de los padres está lejos por razones médicas, hace falta que el otro padre esté allí con ellos. Mi prioridad es mi familia".

De esta forma, Charlène de Mónaco volverá a estar fuera de la esfera pública. Su prioridad consiste en recuperarse de su malestar tras los problemas de salud acarreados en los últimos meses, y habrá que esperar hasta justo antes de las vacaciones de Navidad para conocer cualquier actualización de su estado.

No obstante, su ausencia ya se sospechaba por la desaparición en redes sociales después de su último post en Instagram. "Feliz día hoy. ¡Gracias a todos por darme fuerza!", comentaba en la fotografía de su regreso, subida 8 de noviembre