Marín restringe la filtración de su audio a "un diputado de Cs" y descarga al PP

El vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha manifestado tras un foro en Jerez de la Frontera que la filtración del audio en el que aseguraba que "como Gobierno, no nos interesa aprobar los Presupuestos en año electoral" parte de "un diputado de Cs". Este sería el "único responsable" de filtrar una "conversación privada" que tuvo lugar en julio, pero que ha saltado ahora a los medios y ha servido de "excusa", en palabras del Gobierno andaluz, para que PSOE y Vox rompan negociaciones sobre los Presupuestos y presionen para un adelanto electoral.

"La persona que ha grabado en un grupo de trabajo privado, donde estamos barajando diferentes estrategias, una grabación y la envía a un medio de comunicación, el responsable único es un diputado o diputada de mi grupo parlamentario, eso está clarísimo", asegura ahora Marín después de haber señalado a Fran Hervías, ex secretario de Organización de Cs y ahora en las filas del PP y colocar en la ecuación a un sector de "Génova" encabezado por el secretario general Teodoro García Egea. Así, en su última comparecencia, el vicepresidente excluye y descarga a los populares en este asunto.

"El que ha sacado el audio de la grabación no he sido ni yo ni ningún otro miembro ni del PP ni de Cs, salvo una persona que, desde no sé qué interés, porque se ha convertido en la verdadera muleta de apoyo del PSOE, le ha dado la excusa que el PSOE estaba buscando y que no encontraba para salirse de una negociación en la que nunca estuvo", señala.

El vicepresidente añade que es "muy fuerte que una conversación privada sea una excusa para que algunos digan que se rompe una negociación porque dicen que Juan Marín ha dicho. Juan Marín dijo lo que pensaba, y sigue pensando lo mismo que dijo cuando se produce esa reunión, que era estúpido plantear un Presupuesto para recortarle los servicios públicos a los andaluces. Pero ahora hay un Presupuesto que dota con fondos europeos una serie de servicios públicos que podemos poner en marcha y hacer con una arquitectura presupuestaria compleja un Presupuesto que pueda seguir garantizando el crecimiento de Andalucía", ha concluido.